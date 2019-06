El Increible Mundo De Ni No Kuni: Wrath Of The White

BANDAI NAMCO Entertainment America Inc. anunció hoy Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered, una versión mejorada del amado juego de rol de acción lanzado en 2013 con gráficos mejorados en PlayStation 4 y PC. La versión original de Ni no Kuni: Wrath of the White Witch también estará disponible en Nintendo Switch, marcando su debut oficial en una plataforma portátil. Ambas versiones se lanzarán el 20 de septiembre de 2019.

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered en PlayStation 4 y PC, presenta nuevas mejoras visuales brillantes, permitiendo a los jugadores de PlayStation 4 disfrutar del juego a una resolución de 1080p y con frame rate súper suave de 60 cuadros por segundo (fps). Los usuarios de PlayStation 4 Pro también pueden optar por una resolución real de 4K a 30 fps, o 1440p a 60fps. Ni no Kuni: Wrath of the White Witch en Nintendo Switch es la primera versión portable aclamado título, que permite a los jugadores de Switch experimentar el juego en una resolución de 720p a 30 fps en modo de TV en casa o sobre la marcha. El juego conserva su sistema de lucha dinámico original, que combina acción en tiempo real y elementos tácticos basados en turnos, así como las docenas de lugares y cientos de criaturas que conforman el vasto universo de Ni no Kuni.

“Para aquellos que se perdieron esta increíble aventura, o aquellos que quisieran sentir la magia nuevamente, estos dos lanzamientos de Ni no Kuni: Wrath of the White Witch representan la oportunidad perfecta para perderse en un mundo de maravilla, peligro, amor y amistad,” dijo Randy Le, Brand Manager en BANDAI NAMCO Entertainment America Inc. “Una historia hermosa y convincente contada por expertos narradores con una banda sonora desgarradora, Ni no Kuni: Wrath of the White Witch está al nivel de los mejores juegos de la última generación. Estamos encantados de permitir que los jugadores redescubran este rico mundo en los sistemas modernos”.

