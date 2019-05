El Boom del colágeno en el Perú

Las importaciones de productos derivados de colágeno hidrolizado en el Perú, se han incrementado en un 110% en el 2018 en comparación al 2017 según Veritrade, Perú – Importaciones; ya que la necesidad de prevenir y mejorar el funcionamiento de las articulaciones, músculos, así como el cuidado de la piel se ha vuelto de vital importancia.

El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo e indispensable para el buen funcionamiento del organismo; sin embargo, a partir de los 25 años, se pierde al año 1.5% de colágeno y al llegar a los 40 años, más del 20%; lo que conlleva al deterioro de las articulaciones, elasticidad y tersura de la piel, desencadenando incluso en artrosis u osteoporosis. (4)

Estudios científicos demuestran que el consumo diario de 10 gramos de colágeno hidrolizado contribuye al buen funcionamiento del organismo al generar que las mismas células produzcan su propio colágeno, así como beneficia a personas que sufren de artrosis de rodilla, disminuyendo el dolor. (1,2,3,4)

Por esta razón y por la alta demanda del colágeno en la actualidad, se presenta Colnatur, colágeno hidrolizado número uno recomendado por los doctores en el Perú. Colnatur es 100% natural y 100% puro.

“Los Médicos nos prefieren porque existe evidencia científica que respalda los resultados obtenidos a partir del tercer mes, además Colnatur asegura hasta un 95% de absorción a las 12 horas, por su proceso de elaboración validado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA Q-2004-085), así como por la AEEM (Asociación Española para el Estudio de la Menopausia)”, aseguró Lucero Vergara- Gerenta General de Laboratorios Bagó del Perú.

Colnatur es apto para pacientes diabéticos, pues no contiene azúcar; pacientes celiacos, porque no contiene gluten; cardiacos, porque no contiene grasas, ni sales; alérgicos, ya que no contiene sustancias alergénicas; polimedicados, porque no tiene interacciones; entre otros más. Colnatur no es apto para pacientes con Fenilcetonuria.