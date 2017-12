Ejecutivos peruanos incrementan uso de redes sociales en temas de trabajo

-69% de los encuestados afirma utilizar sus redes sociales para temas relacionados al trabajo. En el 2015 sólo un 44% las utilizaba.

-66% tiene su CV actualizado y vigente, siete puntos porcentuales más versus el 2015 (59%).

-97% de ejecutivos es consciente del impacto de su actitud en el trabajo para la construcción de su imagen y reputación.

Según los resultados de la última Encuesta de Empleabilidad 2017, realizada por LHH-DBM Perú, el 35% de los ejecutivos y profesionales peruanos afirma que desarrolla conscientemente su marca/reputación online tanto como quisiera, lo que significa un aumento de 4 puntos porcentajes versus el 31% de la encuesta desarrollada en el 2015. De igual manera, el 69% de la muestra afirma cuidar su marca/reputación online, un aumento de 4 puntos porcentuales versus la muestra del 2015.

Inés Temple, presidente ejecutivo de LHH DBM Perú, menciona que los ejecutivos y profesionales peruanos son cada vez más conscientes de la importancia de ser empleables. Podemos observarlo en el significativo incremento de 25% que ha tenido el uso de las redes sociales para los temas relacionados al trabajo. En el 2015 sólo un 44% las utilizaba, mientras que este año el 69% de los encuestados afirma utilizar sus redes sociales para temas relacionados al trabajo. Asimismo, se observa un alto incremento en el uso de LinkedIn, el 91% de los encuestados tiene una cuenta activa, actualizada y vigente. Es un aumento significativo de 22 puntos porcentuales versus el 2015.

79% se siente contento y muy contento en su cargo actual

De otro lado, el 49% de los ejecutivos y profesionales se siente contento en su cargo actual, 30% muy contento; y 21% manifiesta no estarlo. El 32% siente que está creciendo y desarrollándose en su trabajo actual y 56% considera que crece en el trabajo, pero no tanto como quisiera.

Ante la pregunta: ¿cuál cree que es su nivel de empleabilidad? (siendo 5 el mayor nivel de empleabilidad y 1 el menor nivel), el 56% de ejecutivos le da una puntuación de 4; el 21% le da una puntuación de 5; el 20% de 3; el 3% de 2 y 1% le da 1 a su nivel de empleabilidad. Mientras que en el 2015 el 55% de ejecutivos le dio una puntuación de 4; el 22% le dio una puntuación de 5; el 20% de 3. Y en el 2013 el 53% le dio una puntuación de 4; el 24% una puntuación de 5; y el 19% una puntuación de 3.

La Encuesta de Empleabilidad 2017, elaborada por LHH DBM Perú, fue realizada a 2,499 ejecutivos y profesionales entre 20 y 60 años. La misma encuesta fue realizada en los años 2015 y 2013, con la finalidad de medir el nivel de empleabilidad de los profesionales y ejecutivos peruanos.

Además, el estudio revela que el 78% sabe claramente a dónde quiere llegar en su carrera profesional, el 21% tiene una idea y solo 1% no se lo ha planteado. Es importante destacar que más del 60% siente confianza sobre sus logros realizados.

En cuanto a si los ejecutivos escriben sus metas (tanto personales como profesionales) anualmente; el 48% indica que sí las escribe y las revisa por lo menos una vez al año, el 19% señala que sí, pero no las revisa, y el 33% que no las escribe. “Respecto a años anteriores no se aprecian en este indicador cambios significativos, es decir que los ejecutivos y profesionales peruanos saben a dónde quieren llegar y cada año toman acción revisando y anotando sus metas. Si bien aún existe una gran cantidad de personas que no las escriben, la tendencia a disminuir es clara”, mencionó la directiva.

Según el informe, el 56% (5 de cada 10) de ejecutivos y profesionales ha recibido una llamada de un headhunter (empresa de selección) en los últimos doce meses y el 44% indica lo contrario, obteniéndose niveles similares al 2015. Asimismo, el 54% comentó haber recibido alguna oferta de trabajo en los últimos 12 meses, versus el 51% de respuestas obtenidas en el 2015, es decir se registró un aumento de 3 puntos en la oferta de trabajo, sin embargo, no necesariamente implica que provenga de un headhunter.

El 66% tiene su CV actualizado y vigente

El informe detalla que el 66% de profesionales y ejecutivos peruanos tiene su CV actualizado y vigente, siete puntos porcentuales más versus el 2015 (59%). Entre los motivos por los cuales no tiene actualizado su CV son: porque en este momento no están buscando trabajo (56%), porque no lo necesita en este momento (30%) y porque no tiene tiempo de hacerlo (26%).

Otro dato importante es que el 67% registra sus logros en CV, pero solo 36% de ejecutivos indica que registra y cuantifica sus logros en su CV, el 31% solo los registra y el 33% respondió que no.

La directiva explicó que se ha detectado un gran aumento en la necesidad de contar con el CV actualizado. Según INEI la tasa de desempleo se mantiene en una tendencia a la baja (6.6%) esto podría significar que la variación que se presenta es debido a una mayor conciencia de estar preparados para el mercado y descartar el impacto de la dinámica del nivel de empleo.

De otro lado, el estudio destaca que el 97% de ejecutivos es consciente del impacto de su actitud en el trabajo para la construcción de su imagen y reputación y solo 1% no cree que su actitud impacte en su imagen. Existe una tendencia creciente a mejorar la imagen, reputación y marca personal. Este indicador subió 3 puntos porcentuales desde el 2013.

Finalmente, ante las frases: el trabajo dura hasta que le convenga a ambos (empleado y empresa), el 70% da una puntuación de 4+5 (muy de acuerdo) y los trabajos duran hasta que le convenga a la empresa (59%) da una puntuación de 4+5 respectivamente. Respecto a los años anteriores, la proporción prácticamente se conserva con un cambio significativo de 55% a 59% para la opción “hasta que le convenga a la empresa”.

