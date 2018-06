Ejecutivo evalúa acción de inconstitucionalidad contra ley que regula publicidad

El jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, afirmó que la iniciativa que prohíbe la publicidad estatal en los medios privados no funciona para el Ejecutivo, por lo cual se evalúa una acción de inconstitucionalidad en el fuero correspondiente.

En una conferencia junto al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, para informar los lineamientos de política económica, sostuvo que esta iniciativa compromete la acción del Ejecutivo, que tiene como obligación informar a la población.

“El tema de la anemia, la desnutrición infantil, la reconstrucción del norte del país, esto no se puede manejar en silencio y se tiene que comunicar. Para nosotros no funciona y no cabe una observación, porque ya se observó. Vamos a irnos ya a un tema de inconstitucionalidad”. Dijo.

El jefe del Gabinete recalcó además que la información que el Gobierno necesita dar, se entregue de manera amplia y que alcance a todos los medios, especialmente los medios regionales.

Precisamente, la Comisión de Transportes del Congreso aprobó por mayoría insistir en el proyecto de ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados, con excepción de publicidad en casos de desastres naturales y temporada electoral.

Esta ley generó polémica en las últimas semanas debido a que algunos sectores, como gremios de periodistas, consideraron que afectaría la libertad de prensa en el país.

Sobre el trabajo del ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, el jefe del Gabinete indicó que es una satisfacción enorme que haya aceptado el encargo de integrar el equipo que lidera el presidente Martín Vizcarra, sino que se encargará de liderará la proyección económica del país.

