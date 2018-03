Egresados peruanos en el extranjero son mas valorados en mercado laboral

“Los jóvenes peruanos que han seguido carreras universitarias en los Estados Unidos, son más valorados al momento de seleccionar personal y sus posibilidades de colocarse en el mercado laboral peruano son mayores”, señala Jason Sherrill, Director Adjunto de la Comisión Fulbright.

Sherrill indica que debido a que la calidad educativa en ese país es muy reconocida a nivel mundial, los egresados de centros de estudios superiores americanos se insertan rápidamente para trabajar en cualquier parte del mundo. Perú no es la excepción y por ello un aproximado de 3,200 estudiantes de nuestro país figuran actualmente como alumnos de diversas universidades.

En tal sentido, un grupo de oficiales de admisión que representan a centros de estudios acreditados de los Estados Unidos, llegarán a Lima con la finalidad de brindar información de interés. Ellos estarán a disposición para absolver consultas este domingo 18 de marzo en el Sonesta Hotel El Olivar de San Isidro (Pancho Fierro 194- San Isidro) desde las 4:00 hasta las 6:30 p.m. Antes de la feria, habrá una conferencia que comenzará a las 3:00 p.m. sobre la educación superior en Estados Unidos y las formas de financiamiento de estudios; y otra a las 3:30 p.m. donde se dará a conocer datos sobre maestrías.

Entre las universidades participantes estarán Ball State University, Lehigh University, Saint Peter’s University, Salve Regina University, University at Buffallo, The State University of New York, University of Delaware, University of Pittsburgh, y University of Rhode Island, entre otras.

La Feria de Universidades Linden es gratuita y organizada por ‘Linden Educational Services’, organización que busca promover la educación entre los jóvenes peruanos interesados en estudiar en ese país.

Para conocer más sobre las universidades participantes y registrarse en la feria, deben visitar el sitio web: www.LindenFairs.com o en Facebook como Linden Educational Services.

