EE.UU., Bolivia y Chile concentraron el 83% de panetones en el exterior

Según el gremio exportador, para este producto existen oportunidades no aprovechadas en Alemania, Argentina, Brasil, Filipinas, entre otros.

Es un producto demandado por las colonias peruanas en todo el mundo en Navidad. Entre enero y octubre del presente año, la exportación de panetón sumó US$ 4 millones 160 mil y fueron Estados Unidos, Bolivia y Chile, los países que concentraron el 83% del total, reportó la Asociación de Exportadores (ADEX).

De acuerdo a la Gerencia de Agroexportaciones del gremio, EE.UU. demandó el 55% de los despachos, por US$ 2 millones 300 mil, evidenciando un ligero descenso de 3.6% en comparación al periodo enero – octubre del 2016.

En segundo lugar se posicionó Bolivia con US$ 679 mil 672, alcanzando un crecimiento de 94% y concentrando el 16% del total. Por su parte, Chile, en la tercera posición, importó panetón por US$ 479 mil 129.

“En estos tres destinos son tradicionales las reuniones familiares por estas fiestas y los peruanos se reúnen para celebrar con productos nacionales”, explicó la gerente de Agroexportaciones de ADEX, Paula Carrión.

Otros fueron Japón, España, Panamá, Países Bajos, Bélgica, Puerto Rico y Costa Rica, de un total de 31 mercados.

Por su parte, el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, identificó oportunidades no aprovechadas para este producto por US$ 28 millones 891 mil en Alemania, Argentina, Brasil, Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, Malasia, Reino Unido, República Dominicana, Singapur, Tailandia, Taiwán, Uruguay y Vietnam.

Empresas destacadas

Las principales empresas exportadoras de panetón entre enero y octubre de este año fueron Nestlé Perú, Gloria, Compañía Nacional de Chocolates de Perú, Panificadora Bimbo del Perú, y Alicorp, entre otras.

Entre las marcas que registran mayores envíos figuran D’onofrio (US$ 1 millón 460 mil), Gloria (US$ 624 mil) y Winter (US$ 451 mil). Las tres concentran el 61% del total despachado”, concluyó Carrión.

