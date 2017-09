Educación está en crisis y ministra debe renunciar

Tras más de nueve horas de intenso debate, el Congreso puso fin a la sesión de interpelación a la que fue sometida la ministra de Educación, Marilú Martens Cortés, luego de responder el pliego de 40 preguntas. Mientras los miembros de Peruanos Por el Kambio (PPK) defendieron la gestión de la titular de Educación, la mayoría opositora, especialmente las bancadas de Fuerza Popular y del Frente Amplio, coincidieron en que tiene responsabilidad política por la crisis en el sector y debe renunciar.

Federico Pariona (FP) dijo que los maestros han sido maltratados por este Gobierno y no ha tenido ningún respeto por ellos. Ni por los estudiantes ni padres de familia. “Usted no sabe señora ministra como están los niños en el interior del país. No he escuchado por parte suya unas disculpas por el maltrato de su sector”, expresó.

Su colega de bancada Edwin Vergara Pinto, pidió a la ministra renegociar en materia de una educación de calidad. Por su parte, Guillermo Bocángel solicitó a la titular de Educación corregir el decreto de urgencia que dispone a los gobiernos regionales hacer los descuentos a los docentes. “Los maestros si quieren evaluación, pero una evaluación formativa” dijo.

La parlamentaria Yesenia Ponce Villarreal (FP), fue más crítica y señaló que la infraestructura de los colegios en el interior del país está colapsando. En tanto, el congresista oficialista Sergio Dávila Vizcarra, defendió la exposición de la ministra y resaltó su presencia ante el Pleno.

De igual manera, el congresista Benicio Ríos Ocsa (APP) dijo que uno de os grandes errores es que no han querido diálogo con el Sutep del Cuzco. “Este Gobierno no ha tenido olfato para una buena negociación con los maestros”, expresó.

El presidente de la Comisión de Trabajo, Justiniano Apaza (FA), invocó a la ministra Martens recuperar la credibilidad y confianza del Magisterio con soluciones a sus problemas de los maestros. La congresista María Foronda, coincidió con sus opiniones de su colega, pero agregó que los maestros si están de acuerdo con la evaluación.

Del grupo No Agrupados, la congresista Tania Pariona, fue enfática y reclamó a la ministra por el maltrato a los maestros. “Los problemas no han sido solucionado porque está pendiente el tema de la evaluación. La reforma debe ser con la participación de los maestros”, dijo.

Su colega de grupo, Indira Huilca Flores, criticó que los sueldos de los maestro son bajas y que deberían cambiarse los esquemas de evaluación. El congresista Guillermo Martorell (FP), reprochó la exposición de la ministra e invocó que cumpla con el pago a los maestros despedidos.

El congresista Roy Ventura Ángel (FP), pidió la renuncia de la ministra en nombre de los maestros de Cerro de Pasco. Su colega María Aramayo Gaona, dijo que la ministra mantiene la Ley 25762, Ley del Ministerio de Educación, una ley que perjudica a los maestros. “Esta interpelación es vigente porque la crisis está latente. En Arequipa los maestros están en la Plaza de Armas pidiendo la renuncia de la ministra de Educación”, sostuvo.

Por su parte, el tercer vicepresidente, Mauricio Mulder Bedoya (CPA), dijo que existen 4 mil 660 profesores que han firmado en el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) y sostuvo que un sindicato que tienen 400 mil socios definitivamente existen terroristas. Criticó la gestión de la ministra y se mostró en contra que algunos de sus colegas pidan que se les devuelva los descuentos hechos a los docentes.

La oficialista Ana Choquehuanca de Villanueva se mostró en contra de las opiniones de sus colegas. “No estamos aquí para polarizar, nosotros como gobierno el trabajo de los maestros. Y quiero precisar que el Gobierno nacional dicta políticas generales a nivel nacional, el servicio educativo está coordinado con los gobiernos regionales”, dijo.

El congresista Hernando Cevallos Flores (FA) dijo que el Estado está alejado del pueblo, que no entiende cuáles son las demandas y las necesidades. “Señora ministra, yo hace semanas le pedí que deje su cargo”, dijo. Por su parte, su colega de bancada Manuel Dammert, señaló que el modelo educativo está en quiebra y que este Gobierno quiere privatizar la educación.

Elías Rodríguez Zavaleta (CPA) sostuvo que se necesita maestros capacitados y bien renumerados. “No ha habido una capacidad de poder negociar en el Cusco, y esto explotó en las manos de la ministra de turno. Nadie puede vivir con dos mil soles y reconozco la lucha de los profesores por lograr un aumento de sueldo parta este año”, expresó.

Por su parte, Gino Costa Santolalla (PPK), felicitó a la ministra por su presentación ante el Pleno y destacó que Marilú Martens ha demostrado solvencia y compromiso en su trabajo con la educación para los niños del Perú y en la mejora del bienestar de los maestros.

