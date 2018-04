Ecuador: pareja secuestrada en frontera pide al presidente negociar con captores

Alias “Guacho” envía nuevo video en que se muestra a pareja secuestrada

Desde el ECU-911 de Quito, el ministro del Interior de Ecuador, César Navas, brindó una rueda de prensa para dar detalles de un nuevo video enviado por alias “Guacho”, en el que se muestra a una pareja de ciudadanos -de la cual se desconoce su nacionalidad- que han sido secuestrados.

Navas señaló que es la primera vez que alias “Guacho” envía una video de prueba de vida directamente a Ecuador por canal de comunicación instaurado desde el secuestro de un equipo periodístico de El Comercio. En otras ocasiones envió estas piezas audiovisuales a medios colombianos.

El video fue mostrado en la sala de prensa del ECU-911. El hombre es él único que habla y dice lo siguiente:

”Señor Presidente, por favor, le pido nos ayude, que no suceda lo que le pasó a los periodistas; nosotros no tenemos nada que ver en esta guerra. Por favor, señor Presidente, solo queremos regresar a nuestra casa; por favor deles lo que ellos quieran para que no nos pase lo de los periodistas”. Con estas imágenes, el ministro del Interior pidió se ayude a identificar a estos ciudadanos.

Navas indicó que este video fue enviado el lunes 16 de abril por la noche y el mismo busca robar la tranquilidad de Ecuador. ”Quieren robarnos la paz que hemos logrado, pero no lo vamos a permitir. Somos 16 millones de ecuatorianos que vamos a derrotar a estos delincuentes”, aseguró el líder de esta cartera de Estado.

Navas también pidió al gobierno colombiano que cumpla con los compromisos acordados “para juntos derrotar esta mafia”. “Que quede claro a las autoridades colombianas que sin su colaboración estos delincuentes seguirán atentando contra la paz de las dos naciones hermanas”, agregó el funcionario.

También dijo que junto con las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional se seguirá trabajando incansablemente para dar con el paradero del líder del Frente Oliver Sinisterra. ”Como lo dijo el presidente (Lenín Moreno), la paz de Ecuador no se negocia con asesinos”, aseveró.

Navas señaló que por este último acontecimiento, el presidente de la República, Lenín Moreno, ha convocado a las 10:30 de este martes 17 de abril, en el Palacio de Carondelet, a una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe).

