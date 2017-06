Ecuador es el país que más refugiados recibe en América Latina

Entre 1989 y el primer semestre de 2017, Ecuador recibió 60.560 refugiados. Eso lo convierte en el país de América Latina que más personas con esta condición recepta dentro de su territorio. De ellos, el 52,6% son hombres y el 47,3%, mujeres. El 28% son niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años.

Así informó ayer María Clara Martín, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en el II Foro por el Día Internacional del refugiado que se cumplió en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en Quito.

La funcionaria precisó que del total de refugiados que recibe Ecuador, el 98% son ciudadanos colombianos que llegaron debido a la violencia que imperó en el vecino país. También existe un 0.44% de refugiados cubanos y en menor medida de Afganistán, Perú y Siria.

“Los refugiados no son una carga, no son criminales, ni son terroristas, son personas como cualquier otra que han pasado situaciones muy traumáticas y que buscan un lugar donde les garanticen seguridad a ellas y a sus familias puesto que en sus países de origen no la han tenido”, refirió Martín.

En el evento participó Mughni Sief, artista sirio de 30 años. Llegó al país producto del conflicto en Medio Oriente. Él vive como refugiado en Ecuador hace 3 meses.

Sief presentó su segunda exposición de pintura en las instalaciones de la Cancillería ecuatoriana. Antes lo hizo en la Casa de la Cultura, y aunque no habla español entiende algunas palabras con ayuda de un intérprete, quien le facilita la comunicación con los ecuatorianos.

De su lado, el viceministro de Movilidad, José Luis Jácome, anticipó que se elaborará un proyecto para recuperar la memoria histórica de refugiados en el país. “Ecuador ha jugado un papel protagónico en la acogida de refugiados durante las últimas décadas (…). Debemos de recordar la historia de los refugiados porque su historia también es nuestra historia”, dijo Jácome.

Según la Acnur, aumenta el número de personas que solicita asilo en México

El número de personas que solicita asilo en México se disparó en los últimos 6 años, informó Mark Manly, representante de la Acnur.

“Hemos visto un aumento de más de 1.000% (desde 2011) en el número de personas que llegan a México y buscan la condición de refugiado”, dijo el funcionario, luego de presentar el reporte ‘Refugiados en México: de la respuesta humanitaria a la integración’ ante el organismo.

Manly aseguró que “en lo que va de 2017, Venezuela se ha convertido en uno de los países que producen más refugiados que van a México”.

Factores como el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, también ha provocado que cada vez más el número de ciudadanos centroamericanos opten por pedir refugio en México.

Según la ONU, los conflictos, la violencia y las persecuciones en lugares como Siria o Sudán dejaron alrededor de 65.6 millones de desplazados en todo el mundo a finales de 2016.

Se trata de 300.000 personas más que debieron huir de sus hogares en relación con finales de 2015, y más de 6 millones frente al cierre de 2014.

Fuente: El Telegrafo

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/ecuador-lidera-la-lista-de-america-latina-que-acoge-extranjeros

Nodal

Me gusta: Me gusta Cargando...