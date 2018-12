Ecuador: Frente Unitario de Trabajadores convoca a una nueva marcha

Contra las medidas económicas del gobierno

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) expresaron su rechazo al incremento de la gasolina extra y ecopaís. Su presidente, José Villavicencio, anunció que convocan a una protesta ciudadana en las calles de las diferentes ciudades del Ecuador para este 27 de diciembre de 2018. Además, cuestionó que el Gobierno ha favorecido a los grandes grupos económicos, quienes “vienen por más porque exigen flexibilización laboral, contratos por hora y el pueblo ya no puedo seguir permitiendo”.

Manifestó que se oponen a los incrementos del precio de la gasolina extra y condenan las declaraciones del Ministro de Finanzas, Richard Martínez, “que dice que como los productos de primera necesidad no se trasladan en carros que no ocupan gasolina extra, entonces no se van a incrementar”.

Sin embargo, considera que se va a especular sobre los precios y alerta de un posible incremento de precios. Cuestionó que el Gobierno no ha dicho cómo se va a recuperar el dinero por actos de corrupción, así como las medidas que se van a tomar para cobrar a los “grandes morosos”.

“Hemos condenado la posición de los empresarios, ellos se beneficiaron con el anterior gobierno, además se les dio remisiones”, criticó.

Además, expuso que no hay consensos con el tema de los salarios. “Ayer fue el último día para definir, sin embargo no se llegó nada concreto, hoy las autoridades dan la respuesta”, informó.

(Fuente: Nodal)

