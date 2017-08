Ecuador: Corte acepta procesar al vicepresidente Glas por asociación ilícita

En caso Odebrecht y le prohíbe salir del país

La Corte Nacional de Justicia impuso al segundo mandatario la medida cautelar de prohibición de salida del país para garantizar la investigación penal en relación con el caso.

La medida se tomó “considerando que, durante el desarrollo de la fase preprocesal y procesal penal, (Glas) ha acudido a todos los llamados realizados por la Fiscalía General del Estado”, indicó el juez Miguel Jurado, encargado de la audiencia.

El tribunal también tuvo en cuenta, con base en una petición de la propia Fiscalía, que, “al ser vicepresidente constitucional”, se requiere que tenga “el pleno uso de su derecho de movilidad y desplazamiento dentro del país”, además que, “por el cargo que ostenta, cuenta con un cuerpo de seguridad permanente” a su alrededor.

En la audiencia de vinculación (fase de investigaciones) se incluyó también a otros diez implicados.

La Fiscalía requirió el proceso después de que en las investigaciones realizadas estos últimos meses por la fiscal Diana Salazar, el nombre de Glas emergiera como sospechoso y posible implicado.

Decisión. El fiscal general, Carlos Baca Mancheno, valoró que es una “medida justa y correcta” y, “sobre todo, aplicable al caso específico del vicepresidente”, rechazando así las críticas acerca de un trato desigual con relación a los otros investigados.

“Contra quienes hemos solicitado privación de libertad son personas sobre las cuales se ha acreditado en las investigaciones la existencia de transacciones financieras y la recepción de dinero”, puntualizó Baca.

Los otros diez sospechosos del mismo caso están bajo arresto, menos el vicepresidente y los extranjeros que colaboran con la justicia.

En esta investigación se dictó además prisión preventiva para el excontralor Carlos P., y Ramiro C, quienes deberán cumplir arresto domiciliario por su condición de adultos mayores.

Con relación a los procesados Carlos P., Ramiro C., Diego C., Alexis A., Freddy S., Ricky D., el juez autorizó las medidas cautelares de prisión preventiva contra los seis implicados, además solicitó a la Interpol y Policía Judicial la localización y captura de los mencionados.

Fuera de prisión quedan cuatro exdirectivos de la empresa Odebrecht, con la que la Fiscalía General del Estado firmó un acuerdo de cooperación eficaz que ha servido como fuente de información para recabar elementos investigativos.

El proceso de investigación debe prolongarse otros treinta días.

Reacciones. “No tengo problema con esa medida cautelar, porque igual no he pensado jamás en irme a ningún lado”, dijo Glas sobre la decisión de Jurado y aclaró que no asistió a la audiencia porque no hacía falta.

Agregó: “No me voy y no me iré a ningún lado”, porque “yo no huyo, aquí estoy, aquí sigo, aquí seguiré”, comentó.

Su abogado, Eduardo Franco, insistió en que su defendido es “absolutamente inocente”.

“El principio de la presunción de inocencia no la ha perdido por esta vinculación el vicepresidente Glas”, aseveró.

El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, indicó en Twitter sobre el caso: “¿Prohibición de salida del país para Glas? No irá a Miami o a Europa, pero a la cárcel tampoco. Puro amague”.

El asambleísta de oposición, Luis Fernando Torres, en esa misma red social indicó que “con la vinculación a la instrucción (fiscal) el vicepresidente está al borde de ser noqueado. Para que pueda seguir de pie el proceso no debería llegar al juicio”.

César Montúfar, quien denunció tres veces a Jorge Glas, criticó la medida de la corte y que el vicepresidente no esté bajo prisión preventiva.

(Fuente: Nodal)

