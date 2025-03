Ecuador: Correa denuncia que continúa el Lawfare en su contra al recibir una nueva notificación de la Fiscalía

Sigue el lawfare en Ecuador: Correa recibe una nueva notificación de Fiscalía (Sistema Sucre). Ya van 48.

La Fiscalía General del Estado, atendiendo un pedido del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, notificó con el inicio de indagación previa al expresidente Rafael Correa por su presunta participación en el denominado “Caso SUCRE”.

“Me acaban de notificar con indagación previa del “caso SUCRE”, una cantinflada más (ya van 48) pagada por pueblo ecuatoriano. La justicia, un circo, miembros de la mayoría de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, parte de los payasos”, publicó el expresidente Rafael Correa, en su cuenta de twitter.

Mas temprano en una entrevista concedida a Radio Pichincha, reiteró que esto es una muestra de la continua persecución que recibe.

“Es una muestra más de la persecución que recibimos y de como se han prostituido las instituciones del Estado, tenemos una Comisión de Fiscalización en manos de un odiador declarado, un corrupto completo, un improvisado (nadie le ha revisado su título de periodista que le sacó en la Universidad Cooperativa de Colombia, cerrada por mala calidad académica), ahí una muestra de la clase de persona que es”.

Indicó que esta nueva acusación es parte de las tonterías que debe enfrentar todos los días, ahora con el Caso Sucre.

“El Sucre era un sistema de compensación regional, es parte de la nueva estructura regional que contemplaba también un Banco del Sur y un Fondo Monetario del Sur, se hizo en varios países pero sobre todo se operó en Colombia y Venezuela; un sistema de compensación lo tienen Brasil y Argentina, existe dentro de la ALADI, los sistemas de compensación tienen casi un siglo”, reiteró.

Sobre la post verdad y la influencia de la prensa

Según Correa, la prensa se ha deteriorado mucho en América Latina, ha perdido todo tipo de escrúpulos sobre todo en Ecuador, precisamente porque vieron en peligro, vieron en riesgo sus privilegios porque a su gobierno no le lograron someter como sometían a los demás gobiernos.

“Se han dedicado a manipular, a mentir, toda mi vida he luchado contra la corrupción; resulta que nosotros somos los corruptos y quienes tienen sus recursos en paraísos fiscales o no pagan impuestos no lo son. También hay un problema en el público y se está estudiando, antes se buscaba la verdad , ahora se está perdiendo los valores, ahora se busca justificar el odio”.

¿Quién puede aceptar, un presidente condenado por influjo psíquico?…“esa es la mejor prueba de que no tiene prueba”, reiteró.

El expresidente insistió que Lasso ofreció para la persecución, pero al contrario se ha agravado.

“Otro ejemplo hace poco para justificar su fracaso con las cárceles y la inseguridad, dijo que yo había cedido una parte del territorio nacional al narcotráfico (que nos diga que parte supuestamente entregamos”, mencionó Correa.

Fuente: Agencia Nodal