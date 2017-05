Economía habría crecido en marzo, con perspectivas de aceleración

A partir del segundo semestre

Lima.- De acuerdo a estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, la economía peruana habría crecido alrededor de 0,5% en marzo, por encima de lo señalado por sondeos no oficiales. De esta manera, la economía peruana habría acumulado 92 meses de crecimiento ininterrumpido, acumulando una expansión en torno a 2,0% en el primer trimestre y de 3,3% en los últimos doce meses, en línea con la proyección de crecimiento de 3,0% para el año.

Cabe destacar que marzo ha sido el mes de mayor impacto de los dos choques adversos que enfrenta la economía peruana: el Fenómeno El Niño Costero y la paralización de obras de infraestructura vinculadas a empresas brasileñas. Sin embargo, destaca la resiliencia de la economía peruana para haber mantenido una senda de expansión.

Por ejemplo, la manufactura no primaria pasó de caer -2,7% en el primer bimestre del año a crecer 0,7% en marzo, especialmente impulsado por los rubros vinculados a la inversión. Así, el rubro de materiales de construcción pasó de caer alrededor de 2,0% en el primer bimestre a crecer casi 1,0% en marzo, lo que se encuentra en línea con el repunte del indicador de avance de obras públicas, que creció 2,4% en marzo, a pesar de las lluvias en la zona norte. Este mayor dinamismo de sectores no transables se refleja en el crecimiento de 10,8% del volumen importado en marzo. De acuerdo al INEI, este crecimiento estuvo liderado, principalmente, por el incremento en las compras de materias primas y productos intermedios (23,6%) y bienes de consumo (4,8%).

El impulso externo también ha contribuido a sostener la expansión de la economía en dicho mes. Según el INEI, el volumen exportado creció 9,4% en marzo, sumando nueve meses de crecimiento continuo. Destaca el crecimiento de 14,9% de las exportaciones no tradicionales, explicado por el resultado favorable de los sectores pesquero (148,8%) y textil (11,2%).

Inversión pública será motor de aceleración a partir del segundo semestre

En los próximos trimestres, la economía peruana acelerará su ritmo de expansión, impulsada por una mayor inversión pública y gasto en mantenimiento y rehabilitación de infraestructura pública. Así, se espera que el gasto en mantenimiento crezca 16,0% en el año y la inversión pública en 15,0%, lo que permitiría que la actividad económica registre tasas por encima de 4,0% en la segunda mitad del año.

Además, algunos indicadores adelantados a mayo muestran el inicio del proceso de aceleración de la economía peruana. Por ejemplo, la producción de energía creció 4,3% en los primeros once días del mes de mayo, mostrando una aceleración respecto del resultado observado en marzo y abril. En particular, esta mayor producción de energía estaría vinculada a rubros vinculados a la demanda interna, donde la producción pasó de caer 0,8% en marzo – abril a crecer alrededor de 4,0% en los primeros once días del mes de mayo.

En esa misma línea, y producto de las rápidas medidas adoptadas por el gobierno ante El Niño Costero, se ha observado un repunte de las expectativas de los agentes económicos para los próximos 3 y 12 meses. Así, de acuerdo a la encuesta realizada por el BCR en abril, el indicador de expectativas sobre la economía a 12 meses se ubicó en 66 puntos retornando a niveles previos a la materialización del choque del fenómeno.

A esta aceleración de los sectores vinculados a la demanda interna se sumará la mayor producción pesquera ya que, a diferencia de Fenómenos de El Niño anteriores, el evento actual no ha tenido un impacto significativo en la temporada de pesca. Así, en abril se capturaron 392 mil toneladas métricas de anchoveta, 21 veces lo capturado en el mismo mes del año pasado.

En ese sentido, el Gobierno reafirma su compromiso de asegurar la recuperación económica a través de una mayor inversión pública y el destrabe de proyectos de infraestructura. Esto permitirá que el PBI registre tasas de crecimiento por encima de 4,0% hacia fines de año, lo que se consolidaría el próximo año con una mayor expansión del gasto privado, principalmente, la inversión (5,0%).

Me gusta: Me gusta Cargando...