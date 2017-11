Dr. Willy Ramírez, candidato al decanato del Colegio de Abogados de Lima alza su voz de protesta ante tachas a su lista gremial

“ Yo no soy Rector de la universidad Alas Peruanas, yo soy Rector de la Universidad peruana de Ciencias e Informática y el hecho que yo sea Rector NO me impide para postular al decanato de nuestra noble y bicentenaria institución”, precisó.

Por tal motivo, el conocido abogado anuncio que iniciará las acciones legales correspondientes en el ámbito civil, en el ámbito constitucional y en el ámbito penal para desestimar las injustas observaciones del comité electoral.

“Acabamos de presentar un recurso de reconsideración contra la resolución electoral número 12, por que se nos está vulnerando evidentemente mis derechos y libertades fundamentales como el de elegir y ser elegidos ”

Cabe resaltar, que existe jurisprudencia respecto a anteriores procesos electorales en los que notables decanos del Colegio de Abogados de Lima, han sido también decanos de importantes Universidades del país, como son los casos de los abogados Ñique de la Puente y Ulises Montoya.

Hace unas semanas, el Dr Willy Ramírez, inscribió formalmente su lista con mas de 9 mil firmas validadas para presentarse por segunda vez al decanato del Colegio de Abogados de Lima, pero el comité electoral de un solo plumazo pretende arbitrariamente impedir su inscripción.

Entre las principales propuestas del Dr. Willy Ramírez, candidato al decanato del Colegio de Abogados de Limas, figura llevar adelante la escuela de Post Grado, José León Barandiarán, descentralizar efectivamente todos los servicios del Colegio de Abogados de Lima, hacer una cuna guardería para los hijos de las madres abogadas, entre otras propuestas sociales de singular importancia para los miembros de la Orden.