DJ´S Peruanos Dzasko y Mauro Ferdinand conquistan el continente asiatico

Jóvenes promesas nacionales de la música electrónica llegan a Lima luego de recorrer India, China, Malasia y Filipinas

Dzasko y Mauro Ferdinand regresan a Lima para continuar su exitoso y multitudinario tour SIGUEME luego de recorrer las principales ciudades del continente asiático, donde llegaron a convocar miles de personas en cada una de sus presentaciones, desplegando todo su talento que los ha llevado a recorrer los más importantes festivales de música electrónica del mundo.

Con las localidades agotadas, los DJs peruanos se presentaron en grandes eventos donde ganaron seguidores en cada ciudad como Chongqing (China), Guiyang (China), Mumbai (India), Nueva Delhi (India), Hyderabad (India), Kuala Lumpur (Malasia), Johor Bahru (Malasia) y Cedu (Filipinas).

Dzasko, es un joven talento peruano que en 2014 hizo su debut en Megaton Records con “Why do you love me”, tema que produjo junto a Steerner y Jonny Rose logrando 1 millón de streams en todas las tiendas digitales a nivel mundial. Su tema “Time is on your side” logró un total de 3 millones de reproducciones a nivel mundial, además de ser parte de la programación de diversos radios en el mundo, como SiriusXM Radio y iHeart Radio de EE.UU. Dzasko cuenta con el apoyo de los reconocidos Quintito, Nicky Romero, Dash Berlin, Firebeatz, Lucas & Steve, Danny Ávila y Tom Swoon.

Mauro Ferdinand, productor peruano de música electrónica que cuenta con diversos temas en disqueras de talla mundial como: KARMA LONDON RECORDS y ENSIS RECORDS. Su música ha llegado a diferentes países como México, Chile, Perú y Argentina, con 250 mil reproducciones en todos los servicios de streaming a nivel mundial. Además, es residente de una de las radios online más importante de A merca Latina, Dirty Beats Radio, donde también participa como profesor en Dirty Beats Academy.

Dzasko y Mauro Ferdinand no se detienen y alistan una nueva presentación para el próximo sábado 26 de mayo en Huancayo.

Me gusta: Me gusta Cargando...