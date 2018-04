Disminuye el impacto de tu empresa en el medio ambiente

Cada acción que realizamos a lo largo del día impacta en el medio ambiente. Desde prender la cocina para hacer tu desayuno hasta tus actividades en el trabajo (donde usas una computadora, imprimes en papel y tienes prendido el aire acondicionado). Todas esas acciones, que parecen pequeñas, se acumulan cada día y terminan por generar emisiones que dañan a nuestro planeta.

Ya seas un trabajador dependiente o un emprendedor, todos podemos hacer que “nuestra empresa” impacte menos con unos sencillos pasos. Pacífico Seguros, en base a su experiencia como aseguradora Carbono Neutral, te cuenta algunas de las acciones lleva adoptando como parte de su dinámica medio ambiental y que tú también puedes realizar:

Viajes en avión: Muchas veces hay coordinaciones que demandan una interacción frente a frente y, aunque es posible que eso requiera hacer un viaje en avión, trata de aprovechar la tecnología a la que tienes acceso y realiza teleconferencias, de modo que podrás forjar esa relación sin un alto costo (ambiental y económico). Consumo de electricidad: Ya sea en tu casa o en la oficina, apaga las luces y equipos eléctricos cuando no los estés usando. Lo ideal es contar con luces sensibles al movimiento que se apaguen automáticamente cuando no haya personas alrededor. Desplazamiento del personal al trabajo: Manejar puede ser una inversión tiempo y de dinero, si consideramos la gasolina y la larga espera que nos ocasiona el tráfico. Si compartes tu viaje con compañeros que vivan cerca de tu ruta podrán dividir gastos y disminuir el impacto que generan. Generación de residuos: Reduce, reusa y recicla; optimiza el uso los recursos y evita así el generar tantos residuos, muchas veces innecesarios. Consumo de papel: Ahora que parte del trabajo en las oficinas es digital, revisa y comparte documentos en línea (te ahorrará tiempo ya que no tendrás que enviar un mensajero) e imprime sólo lo que sea necesario.

Aunque no parezcan acciones muy representativas, a la larga todo esto suma a favor del medio ambiente. Sólo por poner un ejemplo, el papel y el cartón representan aproximadamente el 20% de nuestro tacho de basura. Con estos consejos habrás disminuido la generación de residuos, así como el uso de papel y si sumas el esfuerzo de más personas (en tu trabajo o casa) y logran reducir su consumo en una tonelada, eso significará que no se talaron 13 árboles y no se vertieron 20 m3 de agua residual.

El dato: Recuerda que el 29% de los residuos (papel, cartón, plástico) puede ser aprovechado, pero, por lo general, termina en el mar.

