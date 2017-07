Canada denounces & condemns significant and undemocratic action by #Venezuela gov to create constituent assembly https://t.co/SYsATMAXDz pic.twitter.com/qTJrBiKWOX — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) July 30, 2017

Mientras que el Gobierno español djo que “la Asamblea resultante de la votación de hoy (domingo) no representa la voluntad mayoritaria de los venezolanos, no tiene atribuidas conforme a la Constitución facultades legislativas que corresponden a la Asamblea Nacional y no es la solución a los graves problemas de confrontación política y crisis humanitaria que asolan al país”, pese a que los venezolanos participaron en tranquilidad y con gran civismo para elegir a los representantes de la ANC.

El Gobierno de Chile manifestó su “profunda decepción” por la “decisión ilegítima” de llevar a cabo la Constituyente en Venezuela según “sin las más mínimas garantías para una votación universal y democrática, ni cumplir con los requisitos establecidos en la propia Constitución de ese país”.

Finalmente, Costa Rica también rechazó el mecanismo constitucional y lo calificó como “nulo e ilegítimo”.

El pasado 1 de mayo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a la ANC con el objetivo de recuperar la paz de la nación, crear un marco legal para atender los delitos de odio y leyes para acabar con la especulación, así como dar rango constitucional a las misiones sociales.

La iniciativa del mandatario venezolano surgió como respuesta a la violencia promovida por dirigentes de oposición desde abril, que hasta el momento ha dejado más de 100 muertos y miles de heridos, así como daños en bienes públicos y privados.

Fuente: Telesur

http://www.telesurtv.net/news/Gobiernos-de-derecha-atacan-proceso-democratico-en-Venezuela-20170730-0063.html

Nodal

http://www.nodal.am/2017/07/mas-diez-paises-no-reconoceran-las-elecciones-venezuela-peru-convoca-una-reunion-cancilleres/