Diez mandamientos para no contaminar mientras viajas

Estamos a pocas horas de los feriados por Semana Santa y por ello, si vas a salir de viaje durante estas pequeñas vacaciones, recuerda ser responsable y evita contaminar el ambiente

En ese sentido, Juntos por el Medio Ambiente, iniciativa que busca sensibilizar al país sobre la importancia de preservar el entorno en el que vivimos mediante buenas prácticas, brinda diez recomendaciones para que estos días libres sean divertidos y amigables con el planeta.

1. Hogar responsable: Antes de salir de casa apaga y desconecta todos los aparatos electrodomésticos: televisores, microondas, aire acondicionado, etc. Asimismo, revisa que estén bien cerrados los caños, y no deje basura. Estas simples acciones ayudarán a ahorrar dinero, prevenir accidentes y, sobre todo, a cuidar recursos y nuestro ambiente.

2. Vehículo compartido: Arma grupos con familiares y amigos, y comparte el vehículo durante el viaje. De esta forma ahorrarás combustible y, sobre todo, ayudarás a reducir el impacto ambiental.

3. Auto en buenas condiciones: Antes de viajar asegúrate que tu auto esté en perfecto estado así como la batería. Si en caso necesitas adquirir una batería nueva para viajar con tranquilidad y evitar que tu vehículo se apage en cualquier momento, compra una marca que se comprometa a reciclar la batería usada en un 100%.

4. Recicla: Durante tu viaje recicla todo lo que puedas: Vidrio, papel y plástico.

5. Reduce el uso de fogatas: Las fogatas afectan a la tierra y el aire. Por ello, la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) prohíbe encender fogatas a base de basura, botellas y plásticos durante los campamentos que se organizan por estas fechas, ya que esta acción causa daños a la salud y perjudica de manera considerable al medio ambiente.

6. No dejes basura: Asegúrate de no dejar basura en el lugar que visites. Si se vas a comer o tomar algo en el camino, guarda los empaques hasta llegar a un contenedor de basura o espera al llegar el hospedaje de no encontrar uno. Asimismo, siempre revisa si algún producto se puede reciclar.

7. Uso de agua y energía: Usa de manera racional el agua y energía del hospedaje donde te quedas. Es bueno saber que lo que estás consumiendo se le puede estar limitando a un poblador local.

8. Se responsable al alimentarte: Consume alimentos locales y de Temporada.

9. Respeta el ecosistema: No tires detergente o lejía a ríos o pantanos cuando acampes. Si vas a un destino de playa no tires las colillas de cigarro a la arena, estas puede llegar a contaminar cerca de 8 litros de agua.

10. Compra objetos o alimentos de la zona: esto ayudará a que el empleo crezca y el turismo de la zona se hará más potente. Trata, del mismo modo, de evitar el exceso de plástico.

