Dietas “milagrosas” o “extremas” pueden producir serias deficiencias nutricionales

Estos regímenes alimenticios pueden causar pérdida de cabello, decoloración de las uñas, manchas en la cara y en algunos casos hasta osteoporosis. Se recomienda una dieta balanceada supervisada por un nutricionista y actividad física diaria para reducir y/o mantener un peso adecuado.

Las llamadas dietas “milagrosas” o “extremas” que aseguran la pérdida de peso en un corto tiempo pueden producir serias deficiencias nutricionales en las personas que las realizan provocando desde la pérdida del cabello hasta osteoporosis, aseguró el nutricionista del Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud (Minsa), Antonio Castillo Carrera.

“Al consumir dietas bajas en calorías y proteínas se ocasionan deficiencias nutricionales. Por ejemplo, los regímenes alimenticios bajos en proteínas pueden producir caída del cabello y decoloración de las uñas, las que son bajas en vitaminas pueden causar manchas en la cara y problemas con la visión”, indicó.

Precisó, además, que las dietas que prohíben consumir alimentos ricos en hierro pueden producir cuadros de anemia. “Todas estas dietas producen el efecto rebote o yoyo, originando que la persona vuelva a ganar los kilos que perdió en muy poco tiempo”, refirió.

Sobre las llamadas dietas “détox” o “desintoxicantes”, indicó que este tipo de regímenes no son recomendables porque al evitar comer cierta clase de alimentos y solo tomar agua, líquidos o extractos se reduce la ingesta de vitaminas necesarias para el organismo. “Las calorías que uno debe consumir van de acuerdo al peso, talla, edad y actividad física. Si mi complexión es gruesa no puedo consumir una dieta de mil calorías porque esta clase de regímenes me van a afectar. Si quiero mantener o bajar de peso debo consumir una dieta adecuada junto con actividad física”, manifestó.

Dietas supervisadas por un nutricionista

El especialista del INS recomendó realizar un adecuado régimen alimenticio supervisado siempre por un nutricionista y evitar el consumo de quemadores de grasa y medicinas sin receta médica. “Cada persona es diferente. Si quiere bajar de peso hágalo de manera sostenida y adecuada”, dijo.

En esa línea, señaló que se debe incluir siempre en la dieta frutas, verduras, lácteos y alimentos variados de todos los grupos de alimentación.

Por ejemplo, dijo, se puede consumir ensaladas frescas con huevo y trozos de queso o una palta rellena con verduras sin mayonesa como entrada, escabeche de pescado con camote y lechuga o locro de zapallo con huevo, chanfainita con mote y ensalada criolla como plato de fondo y frutas variadas como postre.

A la par de un adecuado régimen alimenticio, sugirió realizar al menos 30 minutos diarios de ejercicio físico como correr, caminar, subir y bajar escaleras, entre otros.

Recomendaciones:

• Consuma frutas y verduras diariamente para proteger su salud, así como alimentos de origen animal como huevos, carnes, vísceras, sangrecita y pescado para fortalecer el cuerpo.

• Consuma diariamente leche, queso o yogurt para fortalecer huesos y dientes y menestras al menos dos veces a la semana.

• Disminuya el consumo de frituras, embutidos, pasteles y comida rápida, así como el consumo de azúcar, postres, gaseosas y jugos azucarados para prevenir el sobrepeso.

• Reduzca el consumo de sal y consuma pan, fideos y arroz, con moderación.

• Tome de 6 a 8 vasos de agua al día y realice actividad física durante 30 minutos cada día.

