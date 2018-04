Didier Casnati: ”Perú marcó un antes y un después en mi trabajo como músico”

Didier Casnati está de vuelta en Lima, el fundador de The Gypsy Queens, la banda de músicos que conquista las calles y plazas de Europa hace 18 años, y que también ha tocado en las fiestas privadas de célebres personajes del jet set mundial, ha venido en visita relámpago a Lima, a propósito de su próxima participación como invitado en el nuevo disco del músico Jaime Cuadra.

-Ya habías grabado anteriormente con Cuadra y acabas de terminar una nueva grabación con él…

-Claro, en el 2010 grabamos ‘Volare’, una canción tradicional italiana de Domenico Modugno. Hicimos también un videoclip. El tema ‘Volare’ se incluyó en la primera edición de ‘Latino’ y hace unos días acabamos de estar con Jaime en París para la grabación del nuevo tema que será para la segunda versión de ‘Latino’.

-Tienes una relación especial con Perú…

Claro que sí, Perú marcó un antes y un después en mi trabajo como músico. Aquí hice mi primer disco como solista, conocí a buenos amigos que todavía conservo, y fue la inspiración para poder hacer dos discos en Europa con mi banda, una experiencia única, con músicos que siempre admiré y con canciones que marcaron una etapa en mi vida. Además, la música peruana es maravillosa, y la gastronomía ni qué decir. Perú siempre me encanta.

-Te has declarado admirador de Cecilia Bracamonte y Juan Diego Flórez…

Sí, me encantaría grabar un tema con Cecilia, es una de mis tareas pendiente, la admiro muchísimo, tengo el privilegio de conocerla. Juan Diego es un cantante magnífico de talla mundial, ustedes deben sentirse orgullosos de su música y de los talentos que tienen.

Siento mucho placer cuando llego a Lima, me subo a un taxi y escucho la música peruana, la música criolla. En Europa la extraño, y uno no se da cuenta, pero cuando piso el Perú me siento inmensamente feliz.

