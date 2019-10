Día Mundial del Huevo: Cinco detalles que quizás no sabías del huevo

El segundo viernes de octubre de cada año, más de 150 países celebran el Día Mundial del Huevo. La importancia de su consumo se debe a que es un alimento completo para tener una alimentación saludable, ya que sus proteínas son de excelente calidad, además de aportar vitaminas y minerales.

El huevo también aporta colina, nutriente esencial que favorece el funcionamiento cardiovascular y que, en gestantes y lactantes, participa en la formación del sistema nervioso del nuevo ser. Sin embargo, pese a sus múltiples beneficios, a lo largo de los años se han tejido muchas especulaciones relacionadas a su consumo, sin considerar la importante cuota nutricional que aporta en la alimentación diaria de las personas. Por ello, es importante resaltar 5 cualidades poco conocidas del huevo.

1.La proteína del huevo es de alto valor biológico. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) lo toma como término de referencia, al presentar proporciones equilibradas de todos los aminoácidos esenciales. Cabe precisar que el 40% de las proteínas del huevo están en la yema, de acuerdo con el Instituto Latinoamericano del Huevo (ILH).

2.El huevo es una proteína económicamente accesible. El Perú se ubica en el “top 10” de Latinoamérica con un consumo de 236 unidades per cápita, según la Asociación Peruana de Avicultura (APA). De acuerdo con San Fernando, el objetivo de la industria es llegar a 300 huevos en los próximos años, ya que el país lo necesita porque es la mejor alternativa proteica y económicamente accesible.

3.El consumo de huevo no incrementa el peso. Por su alto poder de saciedad, el huevo es recomendado en dietas para bajar de peso. Un huevo promedio aporta un total de 90 kilocalorías, es decir, 8% de las 2000 kcal que debería consumir un cuerpo humano en una dieta balanceada. Dependiendo del requerimiento de cada persona, en condiciones normales es hasta 2 huevos diarios.

4.Se debe consumir huevos cocidos y no crudos. La proteína del huevo cocido tiene una digestibilidad del 98%. Consumir huevos crudos es arriesgado y no es particularmente bueno, debido a las altas probabilidades de contraer alguna enfermedad como la salmonellosis, un tipo de infección que puede provocar intensos dolores estomacales. Es mejor optar por métodos de preparación que no signifiquen aporte de energía adicional, como sancochados o utilizando sartén de teflón o cerámica.

5.El color de los huevos no define su valor nutricional. Así sean blancos, pardos o rojos, no es cierto que la pigmentación del huevo determine su valor proteico, nutricional o resistencia. El color puede revelar la raza de la gallina que los puso.

Debido al interés de contribuir para una mejor nutrición de la población vulnerable, en base a productos con aporte proteico, San Fernando impulsó su producción de huevos mejorando sus procesos productivos. De acuerdo con la empresa de consumo masivo, entre 1999 y 2000, cuando ingresó en este rubro, en el Perú se consumía no más de 80 huevos al año y hoy asciende a 236, por lo que hay potencial para llegar a los niveles de México, el mayor consumidor de huevos en el mundo, con 22.9 kilos anuales per cápita, según la Unión Nacional de Avicultores.

Me gusta: Me gusta Cargando...