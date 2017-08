Así se vivió el “Día del Gamer” con Asus en Lima Norte

Un afortunado retador ganó una ROG Strix GL553. Aficionados disfrutaron en partidas 1 vs 1 de Dota 2, Overwatch y League of Legends.

Aficionados a los e-sports en Lima Norte disfrutaron de horas de entretenimiento en Hiraoka (Independencia) durante la celebración de Asus por el Día del Gamer.

Asus reunió al experimentado caster Mr. Choco, la reconocida streamer Umi Hyu, así como a Arce, gamer profesional de League of Legends, para ser retados en partidas 1 vs 1 por los asistentes al evento en títulos como Dota 2, Overwatch y League of Legends.

Durante horas, los asistentes se enfrentaron a Umi Hyu en partidas de Dota 2 y muchos de ellos lograron victorias sobre la reconocida streamer, lo que motivó los aplausos del público.

Por su parte, Arce demostró su habilidad en League of Legends al alcanzar rápidas victorias en partidas 1 vs 1 contra los valientes retadores. Sin embargo, también se animó a batirse en duelos de Dota 2, uniéndose al espíritu de camaradería entre la comunidad gamer.

Todas las partidas de Overwatch, Dota 2 y League of Legends fueron narradas por Mr. Choco, quien explicó, comentó y bromeó sobre cada jugada que los retadores lograban sobre los invitados de Asus, lo que despertó risas entre los espectadores

Gamer ganó una Asus ROG GL553

Giancarlo Jiménez, gamer del distrito de Jesús María, fue el afortunado ganador de una laptop ROG Strix GL553, equipada con un procesador Intel Core i5, tarjeta gráfica Nvidia GTX 960M y 12 GB de RAM; que además posee doble sistema de ventilación, 1TB de memoria en disco duro y 128 GB en disco de estado sólido.

De igual manera, la laptop cuenta con características adicionales que la hacen una verdadera herramienta profesional de juego como con un panel Full HD de 15,6 pulgadas con amplios ángulos de visión de 178°, que garantiza gran contraste y consistencia de color, incluso desde posiciones extremas.

Finalmente, cuenta con un teclado de juego, con retroiluminación roja, diseñado con 2,5 mm de distancia entre sus teclas para un desplazamiento más preciso y efectivo. Además, las teclas WASD están resaltadas, la barra de espacio es más grande y las teclas de dirección se encuentran aisladas para asegurar un mejor desempeño durante el juego. Para conocer las especificaciones completas, pueden ingresar a ROG GL553.

