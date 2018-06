Día del Padre: El regalo perfecto según su personalidad

Se acerca el Día del Padre y probablemente muchas personas aún no han decidido qué regalar al rey de la casa en su día. Los clásicos de siempre son las prendas de vestir o un regalo tecnológico, sin embargo, a la hora de comprar regalos, debemos ver qué tipo de personalidad tienen nuestros padres para sorprenderlo. A continuación conoce una lista de regalos originales de acuerdo a su personalidad:

1.AMANTE DE LOS MOMENTOS RELAX

Los papás trabajan muy duro y merecen un día libre. El día del padre hace de esto la oportunidad perfecta para introducir a papá en los placeres de un spa. Este domingo 17 de junio engríelo con uno de los paquetes que el Spa del Swissôtel Lima ha preparado especialmente para él, que incluyen: Jacuzzi con hidromasajes, masajes descontracturantes, masajes relajantes, reflexología, facial antioxidante, entre otros. Precios desde: S/. 129.00.

2.PAPÁ SEDUCTOR

El papá que le gusta sentirse bien con la última tendencia de belleza a nivel mundial, el mejor regalo para él está en Zazá, el primer Med&Beauty Center en nuestro país. Por el Día del Padre brinda descuentos especiales en los exclusivos tratamientos corporales y faciales para engreírlos por su día. Para mayor información puedes visitar el Fan Page Zazá o comunicarse al (01) 271-2020.

3.PAPÁ FITNESS

Para este día existen muchas opciones para hacer feliz a papá y si el tuyo es un amante de la actividad física que gusta del deporte, cuidarse y verse bien, entonces estas dos opciones de regalo lo sorprenderán:

-Complementos Nutricionales: Si papá es de las personas que le gusta realizar cualquier tipo de actividad física, un excelente regalo para mejorar su rendimiento y aumentar su fuerza es la proteína NitroTech 100% Whey Gold de Muscletech que contribuirá a que papá se mantenga saludable y aumente su vitalidad, fuerza y rendimiento. Esta proteína puede ser encontrada en todas las tiendas de Lab Nutrition o www.labnutrition.com

-Polo deportivo n° 9: El regreso del capitán a la Selección ha significado muchos para los peruanos, y si tu papá es hincha especial de Paolo Guerrero, no hay mejor regalo que un polo deportivo con el número 9 y el distintivo especial del Escudo Nacional. Esta prenda no solo podrá ser usada cuando tu papá esté mirando los partidos, sino en cualquier ocasión que lo desee. Puedes encontrarla como Polo Lab Perú 2018 en las tiendas físicas de Lab Nutrition o solicitarlo a través de su plataforma digital www.labnutrition.com

-Membresía en un gimnasio: Para el papá hincha de la selección y que a la vez quiere ponerse en forma con la ayuda de los mejores trainers, médicos, nutricionistas y tecnología de punta. El Club Médico Deportivo Bodytech regalará más de 1000 camisetas oficiales a las personas que adquieran un plan anual estándar del 25 al 30 de junio. Además, se sortearán a nivel nacional 12 televisores LG de 55”. Para participar solo tienes que acercarte a la sede más cercana y adquirir un plan anual. Recuerda que Bodytech está presente en todo el país con 24 sedes, Lima (15),Piura(2), Chiclayo(1), Trujillo(2), Arequipa(3), Cajamarca(1). ¡Aprovecha la promoción mundialista y engríe a papá en su día!

4.AMANTE DEL BUEN PALADAR

Conseguir el regalo justo para papá no es fácil. Pero hay un regalo a las que la mayoría de los hombres no pueden decir que no: una buena comida gourmet. Por ello, Swissôtel Lima, a través de su concepto “It´s Time for dad”, brinda algunas alternativas de exquisitas propuestas gastronómicas para sorprender a papá en su día:

•Desayuno Brunch Mundialista: Celebra el día del padre en familia y regálale a papá un delicioso desayuno Brunch Mundialista al estilo suizo preparado especialmente para él, donde podrá disfrutar de diversas estaciones como Estación de Quesos, Embutidos, Ceviches, Rincón Peruano, Carving y Postres, viendo la trasmisión en vivo de sus partidos favoritos como Alemania vs. México y Brasil vs. Suiza. Lugar: Gran Salón del Swissôtel de 8:30 a 01:30 pm. Precio Pre Venta (hasta el 11 de Junio): S/. 115 adultos y S/. 55 niños. Fecha: Domingo 17 de Junio.

•Almuerzo a La Carte en La Locanda: Papá merece ser engreído con un almuerzo inolvidable, por eso el restaurante cinco tenedores del Swissôtel Lima ha preparado una exquisita propuesta gastronómica, donde podrá disfrutar de un íntimo y selecto almuerzo buffet con lo mejor de La Locanda. El almuerza contará con exquisitos platos gourmet como Cannelloni della nonna Julia, Lenguado al beurre blanc de champagne, Pato al sésamo, Torrijas, entre otros. Además, papá podrá degustar una copa de cava Juve & Camps. Lugar: La Locanda del Swissôtel de 12:30 pm a 4:00 pm.

5.AMANTE DE SU SALUD

Pensando en los papás que se preocupan por estar sanos para disfrutar la vida al lado de sus seres queridos, la Liga Contra el Cáncer en el Mes del Padre presenta el regalo perfecto para que ese deseo se haga realidad. Se sabe que, en el Perú al año fallecen 2 mil 400 varones a causa del cáncer de próstata, testículo y pene; por ello, mediante la campaña “Amo mis bolas” se busca prevenir estos tipos de cáncer a través de sus dos paquetes. El primer paquete es para hombres de 18 a 40 años, ellos pueden acceder a un despistaje clínico de cáncer de testículo, pene y tetilla por una donación de S/. 30.00 soles. Mientras que el segundo paquete es para varones de 41 años a más, ellos pueden acceder a una consulta con un urólogo y un examen PSA para detectar la enfermedad por una donación de S/. 50.00 soles. Porque los queremos sanos, en este mes regálales salud.

6.PAPÁ COLECCIONISTA:

La gran mayoría de papás, tienen cierta debilidad por algún objeto que les trae recuerdos, por lo que muchas veces los coleccionan. Que el Perú esté en Rusia ha generado que todo el país y todos quieren atesorar ese recuerdo en su álbum mundialista. Es un tesoro que se debe conservar y como todo buen tesoro tiene un cofre. El Porta Álbum Mundialista es el mejor cofre que puede tener todo papá coleccionista. Precio: S/. 30.00. Pedidos en Facebook: Porta Album Mundialista / 99359-5252

7.AMANTE DE LOS BUENOS TRAGOS

Para el papá sofisticado que le gusta experimentar sabores fuertes y novedosos, Chivas Regal 12 años es una bebida perfecta para esta celebración. Un whisky escoses de malta y grano, madurados al menos 12 años, una mezcla rica. Una bebida que te permite tener largas pláticas con familiares, un whisky dulce, con fuerte sabores de frutas secas, notas de mil y achocolatadas. Se puede encontrar en supermercados y licorerías autorizadas.

8.AMANTE DE LOS AUTOS: Una opción excelente para un verdadero amante de los fierros es una batería con tecnología de Libre Mantenimiento de ETNA. Este producto será del total agrado de papá pues evitará que tenga que agregarle agua destilada cada cierto tiempo o que se quede varado producto de la descarga repentina. Estas baterías no requieren de mantenimiento alguno y permiten manejar con total seguridad.

9.PAPÁ INTELECTUAL: Esta gran opción va dirigida a los papás emprendedores que siempre están en búsqueda de superación y crecimiento profesional con el objetivo de brindar a sus familias un ejemplo a seguir y una mejor calidad de vida. Entonces, qué mejor regalo para papá que un curso donde tendrá la oportunidad de aprender lo indispensable para llevar su negocio a la cima y ser un experto en su profesión; un regalo original que sólo conseguirás en SGS Academy, Centro Especializado de Formación Profesional, que ofrece programas y diplomados con el 30% de descuento por todo el mes de junio.

Me gusta: Me gusta Cargando...