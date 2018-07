Detienen a expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos

El expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, fue detenido esta tarde en su domicilio, como parte de las investigaciones en su contra por los audios que lo implican en presuntos actos indebidos, informó el Ministerio Público.

La detención preliminar fue ordenada por el juez supremo, Luis Cevallos, a pedido del fiscal adjunto supremo de Control Interno, Jaime Velarde, quien realiza las investigaciones.

El propio fiscal adjunto supremo de Control Interno se presentó en el domicilio de Walter Ríos, ubicado en el distrito de San Miguel, acompañado de un contingente policial, para ejecutar la medida de detención por un plazo de 72 horas.

Se autoriza también a realizar un allanamiento en la vivienda de Walter Ríos, en busca de pruebas que puedan contribuir con las investigaciones que realiza la División de Investigación de Alta Complejidad de la Policía Nacional.

Walter Ríos es protagonista de audios difundidos por IDL Reporteros en los cuales se le escucha negociar con algunos integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) el nombramiento de magistrados y presuntos actos irregulares.

El exmagistrado declaró esta mañana que está tranquilo y que se ha sometido al Ministerio Público para las investigaciones.

“No me corro, estoy en mi casa tranquilo (…) no me estoy corriendo, no he salido del país ni viajado a ninguna provincia”, dijo.

(Fuente: Andina)

