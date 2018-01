Destinarán 88 millones de dólares para fortalecer recursos hídricos de cuenca

El Gobierno trabaja en la modernización de la gestión del agua con el objetivo de disminuir la pobreza en el país a través del proyecto “Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en Diez Cuencas”.

Este proyecto tiene un costo total de US$ 88.15 millones, de los cuales el Perú aportará US$ 48.15 millones y los otros US$ 40 millones serán financiados mediante un endeudamiento externo con el Banco Mundial, aprobado por el Decreto Supremo N° 233-2017-EF.

De esta manera la Autoridad Nacional del Agua (ANA), pondrá en marcha la segunda etapa del Proyecto de Modernización de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, que contempla la creación de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca: Urubamba-Vilcanota, Pampas, Mantaro y Mayo, en la vertiente del Atlántico; además del fortalecimiento de los existentes: Tumbes, Chira-Piura, Chancay-Lambayeque, Chancay-Huaral, Quilca-Chili, y Caplina-Locumba, en la vertiente del Océano Pacífico.

Este gran proyecto de modernización de la gestión del agua hará posible un sistema eficiente de las cuencas del país y todas las actividades industriales, energéticas, agropecuarias, comerciales y de servicios, que impulsará el desarrollo nacional y el bienestar de los peruanos.

Con el apoyo del Banco Mundial se impulsará la estrategia para mejorar la capacidad institucional de la ANA y sus 71 organismos descentralizados, impulsar el pronóstico de inundaciones y sequías, optimizar la calidad del agua, fortalecer el Sistema Nacional de Información de los Recursos Hídricos y promover la Cultura del Agua.

Me gusta: Me gusta Cargando...