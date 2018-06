Despachos de arándanos a China crecieron 1266.7%

Se posicionó como el quinto destino de esa fruta en el primer trimestre del año

La apertura sanitaria es importante para el crecimiento y posicionamiento de nuestra oferta de alimentos en el exterior. Luego de su ingreso real a China a inicios del año pasado, los envíos de arándanos a ese país crecieron en el primer trimestre del año en 1,266.7% al sumar US$ 1 millón 204 mil, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

En el 2016 el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) logró su ingreso a ese destino asiático luego de varios años de coordinación. Sus consumidores prefieren productos saludables y de calidad por los que están dispuestos a pagar mejores precios, de ahí que esa fruta haya sido bien aceptada.

China ocupó el quinto lugar del ranking de mercados, después de EE.UU., Países Bajos, Reino Unido y Canadá, según el Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade.

En los tres primeros meses del 2018, los despachos de esa fruta a nivel mundial ascendieron a US$ 48 millones 604 mil, 229.1% más en comparación al mismo periodo del 2017.

De un total de 18 destinos, el líder fue EE.UU. (US$ 31 millones 700 mil) y Países Bajos (US$ 9 millones 555 mil), que de manera conjunta concentraron el 84.8%. Les siguieron Reino Unido (US$ 3 millones 224 mil), Canadá y China. Algunos crecieron de forma impresionante como Canadá (20877%) y Hong Kong (1379%).

Según cifras del Sistema de Inteligencia ADEX Data Trade, las empresas que ocuparon los primeros lugares del ranking fueron Camposol S.A., Hortifrut-Tal S.A.C., Tal S.A., Hfe Berries Peru S.A.C. y Hass Peru S.A. Otras fueron Agrícola Cerro Prieto S.A., Blueberries Peru S.A.C., Complejo Agroindustrial Beta S.A. y Agroberries Perú S.A.C.

Cifras anuales

En el 2017 China demandó ese ‘superfood’ por US$ 32 millones 909 mil y se posicionó como el cuarto mercado, logrando una participación de 9% del total. Los envíos totales al exterior de arándanos alcanzaron los US$ 363 millones 110 mil.

Según explicó la Gerencia de Agro de ADEX, ese país tiene un gran potencial. De sus 1,400 millones de pobladores, alrededor del 70% tiene más de 25 años y un gran porcentaje tiene un importante poder adquisitivo y se preocupa por llevar una vida saludable.

Las regiones que despacharon esta fruta el año pasado fueron La Libertad, Lima, Lambayeque, Piura, Áncash e Ica, entre otras. El año pasado se sembraron alrededor de 4 mil hectáreas, lo que ayudaría al país a convertirse en el primer exportador a nivel mundial.

