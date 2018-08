Desmienten beneficios y preferencias a venezolanos

Al finalizar la develación del busto del Libertador José de San Martín traída por la delegación de diputados de Argentina, Jorge del Castillo (CPA) respondió ante las acusaciones hechas por grupos en redes sociales que afirman que desde el Congreso de la República se estarían viendo beneficios extraordinarios para los venezolanos e inclusive que tengan mayor remuneración que los peruanos.

“Yo soy el coordinador de un colectivo de peruanos que se denomina Amigos de Venezuela, que ha tenido como tema central apoyar la defensa de los derechos humanos y la democracia del pueblo venezolano y hemos recibido con los brazos abiertos a los migrantes. En ese marco, estoy en condiciones de desmentir y rechazar, no es verdad que tengan un sueldo mínimo mayor al de los peruanos, ni que tengan un seguro social superior, ni preferencias”, afirmó el legislador.

Posteriormente, llamó a la reflexión de la ciudadanía aseverando que 3 millones de peruanos viven en el exterior y han sido acogidos en diversos países. “En la década de los 70 fue Venezuela el que acogió a miles de peruanos. Ahora ellos están siendo víctimas de persecución política y de angustia económica, por eso vienen acá. Esto parece un ataque de xenofobia que viene del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) que los envía para generar una situación de rechazo.”, subrayó.

En cuanto a los cuestionamientos par que los venezolanos se les de facilidades para votar reafirmó que no es posible, si es que no obtienen ciertos requisitos que exige la ley. “Me asombra que Ricardo Belmont, ex alcalde de Lima y que pretende serlo de nuevo, que afirme y repita estas barbaridades desinformando a la gente. El día 6 de agosto se conmemorará un año más de la batalla de Junín, en la que participaron Bolívar y Sucre con sus tropas venezolanas, entonces, no entender el contexto de la historia del Perú en su conjunto y buscar pretextos xenófobos para rechazar a gente que ha venido a trabajar es incorrecto”, acotó.

Finalmente, señaló que no es menos cierto que en todas partes se filtran delincuentes y cree que el gobierno venezolano está mandando algunos delincuentes para crear esta situación de zozobra que estamos viendo “Son minorías ínfimas las que realizan actos delincuenciales y he visto a las propias organizaciones de ciudadanos protestar contra eso y pedir que se emita una visa para ingresar al Perú porque para ello deberán pedirles antecedentes penales y judiciales. El que no los tiene no entra, pero eso no implica rechazarlos, debemos mostrar solidaridad en un momento difícil”, finalizó.

