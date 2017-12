Desidia de entidades tutelares permite corrupción

Las presuntas irregularidades en la construcción y equipamiento de cinco hospitales en Cajamarca que no están funcionado, pero que implica una inversión de más de 300 millones de soles, no tiene después de más de tres años responsables ni sancionados por desidia del Ministerio de Salud, el gobierno regional, la Contraloría y la Fiscalía de la Nación.

Así lo sentenció el congresista Segundo Tapia (FP) presidente del grupo de trabajo encargado de investigar el caso que comprende supuestas irregularidades en la construcción de los hospitales de Cutervo, Jaén, Cajabamba, San Ignacio y Cajamarca.

Por eso anunció la convocatoria para la próxima semana al Contralor General de la República y al Fiscal de la Nación a fin de que informen cómo van los procesos de investigación y si hubo denuncia contra las autoridades responsables de actos que afectan al Estado y a la población.

“No es posible que los responsables civiles, administrativos o penales sigan en sus puestos o postulando a cargos debido a la inacción de las autoridades, tanto del Ministerio de Salud como del gobierno regional -como directos responsables- y de la Contraloría, la Fiscalía y del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) como instancias tutelares de los bienes públicos”, señaló.

El legislador señaló que se debe estar vigilantes frente a la corrupción y que el Estado no puede ser abandonado por el mismo Estado. “Si el Congreso no interviene esto no se ventila, porque se espera estar en medio de un proceso para que recién se hagan las denuncias”, afirmó.

Durante la sesión fue entrevistado el sub gerente regional de Cutervo, José Gerardo

Delgado Salazar, quien informó que dio la buena pro al consorcio Naylamp, grupo de empresas cuyo expediente técnico para la construcción del hospital de Santa María de Cutervo tuvo hasta 71 por ciento de observaciones y no cumplía con requisitos mínimos.

El funcionario entrevistado dijo que al asumir el cargo el 27 de enero del 2016 tuvo que dar trámite a un proceso que estaba en puerta y que había sido encaminado por su antecesor.

“Si comparo a este proceso con el quehacer de un médico, diría que se hizo una operación con 71 errores, lo cual es sinónimo de muerte”, espetó el legislador Tapia Bernal.

“Al final son 14 meses los que está paralizada la construcción frente a las necesidades de una población que no solo está hundida en la pobreza, sino que tiene los indicadores de mortalidad materna, infantil y desnutrición más altos del Perú”, anotó.

De otro lado, el legislador indicó que en 30 días el grupo de trabajo, que también integran Víctor Albrecht (FP) y Janet Sánchez (PPK), debe terminar su trabajo con las conclusiones y recomendaciones del caso.

A la sesión también concurrió la presidenta ejecutiva del OCSE, Blythe Muro Cruzado, quien informó sobre el estado de los procesos de contratación y ejecución de la construcción de los hospitales en mención, la mayoría en etapa de evaluación.

INVOCACIÓN

Finalmente, Tapia Bernal hizo una invocación a las autoridades tutelares a no abandonar al Estado y actuar en el momento preciso en resguardo de los recursos públicos. “Debe actuarse en forma oportuna para denunciar y sancionar a responsables de actos irregulares”, acotó.

