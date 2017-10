Derco Perú estrenó su nuevo sedán el Suzuki All New Dzire

Siguiendo con un año lleno de estrenos, Derco Perú decidió que el Motorshow 2017 se convierta en la plataforma ideal para presentar un modelo que apuntará directamente al competitivo segmento de los sedanes compactos.

Se trata del All New Dzire, de Suzuki, un vehículo compacto de 3,9 metros de largo, 1,5 de alto y 1,7 de ancho. Con estas dimensiones, su distancia entre ejes alcanza los 2,4 metros, brindando un cómodo espacio para sus ocupantes y permitiendo que su maletera alcance los 378 litros.

La tecnología del All New Dzire se muestra más desarrollada que varios de sus rivales. Es un modelo con auténtico look sedán, más esbelto, deportivo y elegante. Esto se traduce en mayor practicidad, espacio, estilo y más avanzada tecnología, gracias a las posibilidades de su equipamiento en seguridad: doble airbag frontal, sistema de frenos ABS (antibloqueo) con EBD (distribución electrónica), cinturones de seguridad delanteros con pretensores, limitadores de fuerza y regulación en altura, además del sistema Isofix para los niños.

A todo esto, el All New Dzire le añade una motorización ideal para la zona urbana: un cuatro en línea de 1,2 litros con inyección multipunto, que genera hasta 83 HP y 115 Nm de torque, números que son repartidos por una caja de cambios mecánica o automática de cinco marchas. Esto le permitirá ir de forma ágil por la ciudad, sin excederse en el consumo de combustible.

En la vista vemos a Renzo Schuller, embajador de marca Suzuki; Verónika Pardo, Gerente de Suzuki Perú; Álvaro Malpartida y Tomás Tudela, embajadores de marca Suzuki.

