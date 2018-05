Deportistas peruanos van por la gloria a Los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018

· 437 atletas buscarán estar en lo más alto del podio en el evento que se desarrollará desde el 26 de mayo al 08 de junio.

· “Tengo confianza que se va a mejorar la última presentación en Odesur”, dijo el presidente del IPD, Oscar Fernández.

Con la presencia y palabras de Óscar Fernández, presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y Carlos Zegarra, Director Nacional de Deporte Afiliado, los competidores peruanos que viajarán a Cochabamba, Bolivia, se despidieron con la promesa de dejarlo todo por la camiseta en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

Este evento se desarrollará del 26 de mayo al 8 de junio en Cochabamba y contará con la participación de 14 países. Participarán 437 atletas nacionales en 33 disciplinas diferentes, incluyendo el futsal femenino y el patinaje que participan por primera vez en una cita multideportiva suramericana.

Tras la entonación del Himno Nacional del Perú, Óscar Fernández alentó a los deportistas a superar las expectativas. Recordó que “hoy en día hay un esfuerzo económico del Estado que antes no existía. Tengo confianza de que se va a mejorar la última presentación en Odesur, aunque también sé que las medallas y los títulos no se ganan de la noche a la mañana, pero estamos en el camino adecuado y no perdemos de vista que en el 2019 tenemos el desafío de los Juegos Panamericanos”.

Óscar Fernández recordó que en los pasados Juegos Bolivarianos de Santa Marta se compitió de manera muy positiva y que “si bien ahora se suman países como Brasil, estoy seguro que este es un escalón más y ustedes lo podrán afrontar. Ustedes tienen un preparación superior a la que había hace años y las figuras se tienen que ir consolidando”.

El Director Nacional de Deporte Afiliado del IPD, Carlos Zegarra, afirmó que “confiamos en alcanzar buenos resultados. Deseamos de todo corazón que ganen y que al salir al competir den todo lo que tengan que entregar. Estoy seguro que todos se han preparado a conciencia con sus entrenadores y recuerden que este es un evento primordial. Este es un termómetro claro de lo que queremos el próximo año”.

También anunció que esta semana el apoyo económico del IPD a través de su Programa de Apoyo al Deportista (PAD) “ya sale y ustedes se verán beneficiados. Muchísimas gracias por su paciencia y vamos a seguir trabajando”.

En tanto, una de las cartas principales de la delegación peruana, la karateca Top Perú Alexandra Grande, expresó que “viajo sin presión y como siempre digo, no voy a buscar medallas, solo quiero demostrar que soy la mejor. Estar bien posicionada en el ránking mundial (quinto puesto) puede parecer una ventaja, pero en el karate no te puedes confiar. Si no es tu día puedes perder”.

Alexandra resaltó que el IPD viene ofreciendo mucho apoyo a los deportistas, sobre todo a los integrantes del Top Perú. “Definitivamente es una tranquilidad recibir este apoyo económico, además de supervisión médica y en el entrenamiento. Es un buen trabajo el que se realiza con el Top Perú”.

