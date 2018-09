“Como deportista representar a tu país e inspirar a jóvenes es experiencia única en la vida”

Alexandra Orlando

Presidenta de la Comisión de Atletas y coordinadora la Comisión de Marketing y TV de Panam Sports, estuvo presente en Lima para la 56 Asamblea General de Panam Sports.

“Tuvimos una increíble cumbre de patrocinadores y discutimos las grandes oportunidades que estos Juegos brindarán”, declaró.

La gran experiencia profesional y amplio conocimiento del panorama deportivo de Alexandra Orlando, presidenta de la Comisión de Atletas y coordinadora la Comisión de Marketing y TV de Panam Sports, no se restringe únicamente a las comunicaciones. La canadiense dedicó diecisiete años de su vida a la gimnasia rítmica, posicionándose como una deportista de talla mundial.

Orlando, quien estuvo presente en la 56 Asamblea General de Panam Sports realizada en Lima la primera semana de setiembre, compitió en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y se retiró del deporte a los 21 años, siendo una de las diez mejores gimnastas del mundo.

¿Está impresionada con el progreso que ha logrado Lima 2019 en los últimos doce meses?

Estoy muy impresionada. Tuvimos una increíble cumbre de patrocinadores aquí y discutimos las grandes oportunidades que estos Juegos brindan, no solo al pueblo peruano sino también a la economía local, y a las marcas y compañías. Queremos que sepan que pueden participar y comprometerse con estos Juegos.

¿Qué es lo que le ha impresionado más en particular?

Creo que la organización, el liderazgo y la rapidez con la que se trabaja ahora. Realmente vemos los avances semana a semana, lo cual es fantástico. Nos queda menos de un año para Lima 2019, y aún hay mucho trabajo por hacer, pero en asociación con Panam Sports trabajamos estrechamente con el Comité Organizador y confiamos plenamente en que estos Juegos serán espectaculares.

¿Cómo ex atleta olímpica, qué es lo que valora más de este tipo de fiestas deportivas?

Poder representar a tu país con orgullo, dar todo lo que tienes y utilizar tu experiencia para inspirar a las personas y los jóvenes de tu país, y divertirte en este evento increíble, que es una experiencia única en la vida.

Orlando también forma parte del Comité de Relaciones Internacionales para el Comité Olímpico Canadiense, y actúa como presentadora y portavoz del Movimiento Olímpico, participando en grandes eventos con socios corporativos y aficionados.

Además, es una defensora activa del deporte y los beneficios que trae para la salud y el bienestar emocional, luchando contra los estereotipos corporales y trastornos de la alimentación. Es autora de “Breaking Through My Limits: An Olympican Uncovered, a fitness and motivational blogger and entrepreneur at heart”.

¿Qué tan significativo es el número récord de deportes de calificación en Lima 2019 para su CON (Comité Olímpico Nacional)?

Tendremos 23 disciplinas clasificatorias a los Juegos Olímpicos aquí en Lima, lo que nunca antes se ha hecho, así que estamos trayendo a los mejores atletas para que tengan la oportunidad de clasificar a Tokio 2020, lo cual ciertamente eleva el nivel de los Juegos, no solo para los espectadores y fanáticos, sino para los atletas y las personas de todo el mundo que los verán por televisión.

¿Cómo ha sido su experiencia en la ciudad de Lima hasta ahora?

Amo Lima. Esta es mi sexta vez en Perú y siempre me he sentido muy bienvenida por la calidez de las personas y su hospitalidad, así que solo tengo cosas buenas que decir sobre esta ciudad. También he podido visitar algunos lugares como La VIDENA y la Villa de los Atletas, y se ve que van a ser fantásticos. Así que sabemos que los atletas estarán felices aquí, que los cuidarán. Están muy emocionados por los Juegos del próximo año.

¿Cuál es el mensaje de Lima 2019 que le gustaría destacar?

Creo que es muy importante que a través de los Juegos y al organizar un evento tan maravilloso, transmitan que esto está dejando un legado para la gente de Lima y las regiones circundantes, y desarrollando el deporte en toda su nación. El deporte es muy poderoso en cuanto a inspirar a las personas a ser las mejores versiones de sí mismos y a soñar en grande.

