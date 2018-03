Ministerio de Trabajo cautela intereses empresariales y no de trabajadores

Gran parte del accionar del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, cuyo titular es Javier Barreda Jara, es cautelar los intereses de los empresarios y no de los trabajadores, lo cual es totalmente lamentable debido a la convulsión social y laboral que vive el país.

Así lo denunció el congresista del Frente Amplio (FA), Hernando Cevallos Flores, durante una mesa de trabajo que presidió con la participación de representantes de más de 15 gremios sindicales del país.

Consideró que actualmente hay un desorden laboral y el gobierno no actúa ni resuelve nada. “El régimen no está actuando adecuadamente, no obstante la ola de paros y huelgas anunciadas anticipadamente por gremios laborales reclamando sus derechos que han sido violados”, agregó.

El legislador piurano señaló que el Ministerio de Trabajo se mantiene totalmente inerte ante el desorden laboral, lo cual fácilmente es demostrable con la parsimonia que actúa la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) cuyos fiscalizadores actúan con el propósito de beneficiar a los empresarios sin tener en cuenta las graves denuncias de los trabajadores, entre ellas estar impagos, incumplimiento de pliegos de reclamos, negociación colectiva y otras irregularidades.

“El SUNAFIL está actuando con bastante lentitud a fin de favorecer a las empresas. Esa conducta se observa pero más evidente es que no se escucha a los trabajadores, sus reclamos caen en saco roto y no se adoptan medidas para reivindicar los derechos laborales”, expresó.

Informó que conjuntamente con las centrales sindicales solicitará una reunión con el ministro Barreda, a fin de exigirle que necesitamos un ministerio más dinámico, más comprometido con la realidad laboral, que es calamitosa en el país.

Ante la ola de paros y huelgas anunciadas anticipadamente por diferentes gremios laborales, Cevallos sugirió que el gobierno se siente a dialogar con los trabajadores para analizar y buscar solución a este grave problema que está ocurriendo en el país.

Cevallos Flores remarcó que no todo pasa por un anuncio presidencial de que se incrementará la remuneración mínima vital. El trabajador debe tener un trato digno. “Ahora no vayan a venir a decir que no estamos creciendo tanto por lo que tendrán que seguir aguantando la situación sin tener en cuenta la realidad laboral”, anotó.

Agregó que el Poder Ejecutivo tiene una enorme responsabilidad de dar una repuesta a los trabajadores. “El presidente se comprometió a resolver los derechos básicos de los trabajadores y no lo ha hecho. Lamentablemente es mentiroso y además tiene que responder a la denuncia de corrupción que tiene, lo cual es más grave”, agregó.

