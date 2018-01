Denuncian que estadio unión fue subastado con visos ilegales

Un consorcio conformado por tres empresas que cuenta con un capital social de 16 mil soles ganó la buena pro por 25 años del estadio Unión de Barranco para hacer una inversión de once millones de soles, denunciaron los congresistas Jorge Del Castillo (CPA), Juan Sheput (PPK) a los que se sumó Marisa Glave (NP).

En conferencia de prensa y con documentos y video en mano los parlamentarios denunciaron una serie de vicios en el proceso, y expresaron su preocupación por que las instituciones encargadas de velar por los bienes del Estado, como la Contraloría y la Superintendencia de Bienes Nacionales, no tienen las herramientas legales para detener una concesión que evidencia visos de ilegalidad y responda presuntamente a intereses particulares.

Del Castillo Gálvez denunció que el último jueves fue impedido de ingresar al lugar donde se desarrolló la subasta pública del estadio y que solo pudo ingresar cuando fue concluida la concesión a las empresas Mega Eventos Deportivos SAC, Sportek Group SAC y La Pelotera Futbol Club EIRL, denominado consorcio Unión Barranco.

Señaló que la congresista Glave Remy quiso ingresar y fue maltratada físicamente e impedida de hacerlo en todo momento, pese a ser un acto público. De igual manera señaló que el notario prosiguió con el proceso a pesar de que funcionarios de la Contraloría, allí presentes, les manifestaron observaciones –y no preguntas- sobre el proceso, de lo cual dejaron constancia.

Cuánto pagará

Del Castillo dijo que el campo deportivo de 25 mil 900 metros cuadrados fue concesionado por un pago mensual de 9,500 soles, lo que representa una inversión de alquiler de 36 centavos por metro cuadrado al mes y no cinco dólares por lo menos.

“Esta es una suma vil”, expresó al tiempo de indicar que no existe claridad en el monto de inversión en 25 años y el cronograma respectivo; y que lo peor es que no hay pago de fianza lo que no garantiza que se cumplan los acuerdos en el tiempo.

Espacios públicos

Por su lado, Sheput Moore indicó que junto a Del Castillo y Glave, se encuentran decididos a trabajar en defensa de los espacios públicos y que se han dado cuenta de que en Barranco es el distrito donde se dan más atropellos en este sentido.

Recordó que hace aproximadamente diez meses los tres congresistas estuvieron en las playas de Barranco, Los Yuyos, para evitar que sea lotizada en desmedro del derecho de los vecinos del lugar.

En ese sentido, manifestó que están impulsando una propuesta de ley con ese objetivo en beneficio de las actividades deportivas y de recreación de la ciudadanía y su derecho a la calidad de vida y bienestar.

Con relación al estadio Unión refirió que la Federación Peruana de Futbol tuvo interés en tomar la administración en convenio con la Municipalidad de Barranco de la cancha Unión, pero que el alcalde Antonio Mezarina Tong prefirió otorgar la concesión a la única empresa que fue aprobada, la misma que ni siquiera cuenta con capital para invertir.

Por su lado, Glave dijo saber que la Contraloría antes, durante y después del proceso presentó alarmas para que no se lleve adelante el proceso y descartó las afirmaciones del alcalde Mezarina quien acusó injerencia política.

Sostuvo que junto a la congresista Indira Huilca (NP) tiene un proyecto de ley de resguardo de los espacios públicos y pidió al presidente de la Comisión de Vivienda su pronta aprobación.

Finalmente, le pidió al alcalde Mezarina dialogar sobre el caso. “La vía legal seguirá adelante, la de control y fiscalización y la de los ciudadanos también, pero el alcalde como autoridad elegida por la población debe solucionar el problema”.

Del Castillo indicó que el próximo lunes a las 9:00 horas visitarán al burgomaestre, pero dijo que de igual manera el caso deberá ser visto por la Comisión de Fiscalización del Congreso.

