Denuncia que se oculta verdad sobre Lava Jato

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry Vallejos, denunció que el Comité Especial liderado por el magistrado Hámilton Castro no ha cumplido, hasta ahora, con entregar la información y documentación de todo lo actuado en torno a las investigaciones realizadas a Odebrecht y las demás empresas corruptas brasileras que se llevaron miles de millones de dólares del Perú durante muchos años.

Señaló que ante esta grave situación ha solicitado la intervención del Organismo de Control Interno del Ministerio Público a fin de que adopte las medidas más convenientes para la obtención de la importante documentación de vital importancia para saber todo lo concerniente a la mafia de corrupción montada por los funcionarios de Odebrecht y otras empresas brasileñas en perjuicio del país.

Se desconoce primera acta de entendimiento

Dijo que, inclusive, desconoce los términos o acuerdos a los que se arribaron en la primera Acta de Entendimiento que se suscribió con los representantes de Odebrecht para lograr una adecuada colaboración eficaz, “ lo cual es condenable desde todo punto de vista porque demuestra una incapacidad, ineficiencia y falta de profesionalidad del fiscal provincial Hamilton Castro, quien conjuntamente con los demás miembros del Comité Especial fueron nombrados ilegalmente vulnerando la Ley Orgánica de la Fiscalía de la Nación”.

Chávarry aseveró que como producto de la falta de información y entrega de documentos por parte de los miembros del Comité Especial, principalmente de Hámilton Castro, todo lo actuado sobre Odebrecht ha quedado empantanado irresponsablemente y en forma negligente que ha impedido que se conozca la verdad.

Estas afirmaciones las formuló el Fiscal de la Nación en la sesión ordinaria de la Comisión Investigadora Multipartidaria denominada Lava Jato, que preside la congresista Rosa María Bartra (FP) que se desarrolló en la sala Bolognesi, a la cual asistió acompañado del fiscal superior coordinador de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Rafael Vela Barba.

Incorporan 14 fiscales anticorrupción

Chávarry señaló que en estos 17 días que está al mando de la Fiscalía de la Nación ha realizado cambios estratégicos, uno de los cuales es la unificación de las fiscalías para encargarse todo lo concerniente al problema de Lava Jato y también ha determinado la incorporación de 14 fiscales en la lucha contra la corrupción.

“El fiscal Hamilton Castro y los miembros del Comité Especial tienen hasta hoy plazo para entregar toda la documentación sobre lo investigado. No se puede seguir esperando día tras día. Hoy se vence el plazo, no se pueden aceptar más burlas y tiene que cumplirse por respeto al país”, expresó El fiscal de la Nación, quien calificó a Castro como una persona irrespetuosa, no tenía respeto a la jerarquía de los fiscales y una persona intratable, no obstante ser fiscal provincial.

También informó que otra de las medidas correctivas fue el nombramiento del fiscal Superior, Rafael Vela Barba, como titular del nuevo Comité Especial y quien recientemente logró la suscripción de una nueva Acta de Entendimiento con Odebrecht, cuyos principales acuerdos han sido difundidos el mismo día que se consolidó con lo cual el Ministerio Público ha actuado con transparencia y la verdad.

Casi autorizan salida a PPK

Precisamente, Vela indicó que otro acto irregular se detectó en el comportamiento del fiscal Marcial Paucar respecto a la salida del país que solicitó el expresidente Kuczynski para tratarse de un mal cardiaco en el extranjero, por lo cual tuvo que intervenir el fiscal José Pérez Gómez para declarar improcedente la solicitud.

“El fiscal Paucar en ningún momento comunicó que se estaba tramitando la salida al país de Kuczynski. Solo a través de la procuraduría nos enteramos del hecho, por lo cual se determinó la intervención inmediata del fiscal Pérez Goméz, porque se corría el riesgo de que el expresidente saliera del país y no volviera, con lo cual se hubiera concretado el hecho que dos exmandatarios peruanos estén fugados en el extranjero”, expresó.

Beneficiaron a Susana Villarán

También señaló que Susana Villarán estaba en libertad con el aval del Comité Especial del Ministerio Público. Señaló que en ese caso ha tenido mucho que ver el fiscal Ballón. Pero se han adoptado las correcciones del caso y en los próximos días se pedirá para ella comparecencia restringida.

Al inicio de la sesión, la congresista Rosa María Bartra anunció que el próximo lunes 13 de agosto se iniciará el debate y la aprobación del informe final de la Comisión Lava Jato.

Informó que primeramente se debatirá sobre el centro de convenciones, Antonia Lorena del Cusco, proyecto de irrigación Alto Piura, proyecto Línea Amarilla y Rutas de Lima, el proyecto del Gasoducto, la hidroeléctrica de Chaglla, la carretera Interoceánica y el Metro, el proyecto de irrigación de Chavimochic y el proyecto de Olmos.

Por su parte, la tercera vicepresidenta del Congreso, Yeni Vilcanota critico como se llevó los procesos cuando estaba a cargo el fiscal Hamilton Castro, quien dijo que desde un principio estuvo mal planteada, porque fue permisivo.

En tanto, la congresista Karina Beteta, dijo que el ex Fiscal Pablo Sánchez no combatió a la corrupción e invocó al nuevo Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry revertir la demora en la investigación que se estaba realizando.

De otro lado, la titular del grupo de trabajo del caso Lava Jato, Rosa Bartra, desmintió que exista exceso de personal en la comisión investigadora y dijo que su grupo tiene toda la información a nivel nacional, pero con contenidos e investigación separada.

