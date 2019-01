Denuncia constitucional contra Pedro Chávarry se verá el viernes 11 de enero

Los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones constitucionales acordó por unanimidad, tratar la denuncia presentada en contra el ex Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en su sesión de este viernes 11 de enero, conjuntamente con otras que han sido presentadas en contra de otros ex altos funcionarios públicos.

Al inicio de la sesión, su presidente, César Segura (FP) informó que de las 15 sesiones convocadas, 4 no tuvieron quórum por lo que solicitó puntualidad.

Karina Beteta (FP) aclaró que no realizar sesiones no es responsabilidad de su bancada ya que muchos congresistas han pedido licencia médica para excusar su inasistencia. Solicitó que por equidad también se vean las denuncias contra el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Mario Mantilla dijo que el referido fiscal tiene denuncias por tráfico de influencias por su hijo.

Juan Sheput afirmó que hay 42 denuncias y que se debe considerar como prioridad la Pedro Chávarry, en tanto que Luis Galarreta (FP) remarcó que esta subcomisión es para evaluar los casos, no para sancionar, y que lo que corresponde a un Parlamento es defender el estado de derecho.

Javier Velásquez (CPA) dijo estar de acuerdo con la propuesta de su colega Sheput de incorporar todas las denuncias en solo paquete, por lo que al ponerse al voto, se aprobó por unanimidad.

APRUEBAN Y ARCHIVAN DENUNCIAS

Posteriormente el grupo de trabajó aprobó las denuncias constitucionales contra el ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, Segundo Morales Parraguez, el ex congresista Juan Pari Choquecota, el ex Ministro de Defensa Pedro Cateriano Bellido y el ex presidente de la República Ollanta Humala Tasso.

También declaró improcedentes las denuncias constitucionales presentadas en contra del ex ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, el ex ministro de Economía y Finanzas, Luis Castilla Rubio, las ex las ministras de Estado Ana Jara Velásquez y Carolina Trivelli Ávila, el ex Ministro de Economía y Finanzas Alfredo Thorne Vetter, y contra el ex Contralor General de la República, Edgard Alarcón Tejada.

