“Deep Water”, un nuevo thriller policial que llega a Sundance TV

El drama en formato maratón presenta a Noah Taylor (Game of Thrones) y Yael Stone (Orange is the New Black), dos de los actores más relevantes de Australia

El martes 16 y miércoles 17 de mayo, Sundance TV estrena en formato de maratón “Deep Water”, el último drama criminal éxito de la televisión australiana. La historia retrata una serie de crímenes brutales donde las víctimas fueron engañadas a través de una app de citas. Ambos días a las 9:00 pm estrenarán dos capítulos de esta mini serie.

En Bondi, la playa de moda en Australia, el cuerpo de un joven aparece mutilado una madrugada. Los detectives Tori Lustigman y Nick Manning son asignados al caso que parece estar ligado a otros incidentes similares. Casi como salido de un ritual, descubren que el asesino atrae a sus víctimas, todos de ellos gays, a través de la app de citas “Thrustr”, lo que pone en peligro a todos los usuarios de esta plataforma. Los investigadores deberán trabajar contrarreloj para resolver el caso antes del siguiente golpe.

Con una montaña de evidencia que sugiere que el perpetrador ha atacado en el pasado, Tori y Nick desempolvan casos viejos. La investigación los lleva a redescubrir los asesinatos de homosexuales durante los 80 y 90, también en Bondi, y que fueron resueltos como “suicidios”, desapariciones o muertes inexplicables. La mayoría de los casos estuvieron vinculados a actos homofóbicos de parte bandas juveniles. Para Tori, la sombra de la desaparición de su hermano hace que esta investigación se vuelva una fijación poco sana. El pasado y el presente tendrán su resolución a medida que los detectives encuentran evidencia que pone el punto final al sufrimiento y desazón de muchos familiares.

La serie está protagonizada por Noah Taylor (Game of Thrones, Peaky Blinders) como Nick Manning y Yael Stone (Orange is the New Black) como Tori Lustigman, dos de los actores australianos más reconocidos de los últimos años. Completan el elenco William McInnes (The Slap), Danielle Cormack (Rake, Miss Fisher’s Murder Mysteries), Jeremy Lindsay Taylor (Gallipoli), Craig McLachlan (The Doctor Blake Mysteries) y Dan Spielman (The Code).

“Deep Water” cuenta con cuatro episodios de 60’, producidos por Blackfella Film Productions en co producción con Screen Australia y Screen NSW. La dirección está a cargo de Shawn Seet (Peter Allen: Not The Boy Next Door, The Code). Miranda Dear y Darren Dale (Redfern Now, Mabo, Ready For This) son los productores y Kris Wyld (East West 101) y Kym Goldsworthy (Love Child, Serangoon Road) se encargaron del guión.

