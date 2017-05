Inscripciones abiertas

ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, anuncia que ya se encuentra abierta la inscripción para participar de la décima edición del Premio ESET al Periodismo en Seguridad Informática. Se invita a concursar a periodistas de toda Latinoamérica con notas sobre seguridad informática publicadas en medios de la región.

Los interesados en participar, pueden inscribirse en tres categorías distintas según su desarrollo profesional: Prensa Gráfica, Prensa Digital y Prensa Multimedia. Se permite la inscripción con hasta un trabajo por categoría, y deben haber sido publicados entre el 24 de agosto de 2016 hasta el cierre del concurso, pautado para el 9 de agosto de 2017. El trabajo ganador será premiado con un viaje al Mobile World Congress 2017, uno de los eventos tecnológicos más importantes a nivel mundial, a realizarse en la ciudad de Barcelona, España y tendrá la oportunidad de viajar a las oficinas centrales de la compañía en Bratislava, Eslovaquia. Además, se otorgarán premios a los ganadores de cada categoría. Y como todos los años, se darán distinciones especiales por región (Brasil, México, Región Andina, Región Rioplatense y Región Centroamérica y Caribe).

Una mesa de jurados conformada por reconocidos periodistas y especialistas de la región evaluarán todos aquellos trabajos presentados. Para la calificación y selección se tendrá en cuenta el enfoque socialmente relevante del tema elegido en materia de seguridad informática y su interés para la comunidad, la originalidad en la investigación, el tratamiento en profundidad de la información, la calidad narrativa y la correcta utilización de la terminología técnica.

La ganadora de la última edición fue Natalia Zuazo, periodista del medio Brando de Argentina por su trabajo ´´Para atrapar al ciberladrón´´. Además, fueron premiados también por la alta calidad de sus trabajos, en la categoría Prensa Gráfica, Quisi Aguilar Castro de la revista IT NOW con su artículo ´´Así funciona la mente de un infiltrado´´, en la categoría Prensa Digital, Melissa da Silva Cruz Cossetti de TechTudo por su nota “Vírus do roteador: o que é, como se instala e quais são os sintomas“, y en la categoría Prensa Multimedia, Arthur Guimares de TV Globo por su informe sobre “Hackers invadem computadores e celulares e sequestram dados”.

Si desea conocer más e inscribirse al Premio ESET en Seguridad Informática 2017 ingrese a: http://premios.eset-la.com/periodistas/

