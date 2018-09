Debaten situación de médicos peruanos formados en Venezuela

La necesidad de encontrar una solución a favor de los 48 médicos formados en Venezuela que se les retiró el registro profesional en el Colegio Médico del Perú mediante un comunicado emitido por esta institución fue debatida ampliamente por la Comisión de Salud.

Fue en su sesión del miércoles 26, que se realizó en la sala José Abelardo Quiñones del Palacio Legislativo. En el debate los legisladores defendieron el derecho que tienen los ciudadanos a recibir una atención médica de garantía que además reúna las condiciones necesarias para el ejercicio de la profesión médica.

A la sesión asistió la decana del Colegio Médico del Perú, Liliana Cabani Ravello quien informó que a los referidos médicos se les retiro la colegiatura porque cuentan con título de médicos integrales obtenido en Venezuela, sin embargo ese capacitación no es compatible con el título de sus pares que cursaron estudios en Perú obteniendo el título de médico cirujano.

“El colegio médico lo que hace es cumplir reglas y normas. No basta con estudiar 7 ó 6 años sino hay que ver el contenido de lo estudiado. Los peruanos que fueron a estudiar a Venezuela lo hicieron en medicina integral y comunitaria y la SUNEDU ha dicho que no son compatibles con los estudios en Perú y recomendó que pasen por la universidad y si ellos le otorgan un título nosotros no tenemos ningún problema en reconocerlo”, dijo la decana.

Por su parte, el representante del superintendente nacional de Educación Superior Universitaria, Joseph Dager, informó que los médicos recibieron el reconocimiento de la ANR en su momento y de la SUNEDU que siguieron los procedimientos y la normativa exigente. “La SUNEDU hubiera actuado mal si no hubiera hecho el reconocimiento, lo que se necesita es la revalidación y para ello se tiene que cambiar la legislación” , remarcó

Durante el debate, el congresista Richard Arce dijo que la diferencia entre ambos profesionales radica en que la formación en Venezuela incide en la prevención. “Hay médicos que estaban embarazadas, otros trabajando en el Vraem cuando se les comunicó del retiro de la colegiatura desde hace cuatro meses y necesitamos saber por qué el Colegio Médico procedió así. Son médicos que no tienen ninguna queja por práctica profesional”, dijo el legislador.

Por su parte, el congresista Cesar Vásquez dijo que la revalidación es lo que estamos exigiendo porque los médicos que hicieron dicho procedimiento están reconocidos con la colegiatura y los que no la hicieron tiene que ir a la universidad. “La revalidación la tiene que hacer la Universidad, no la SUNEDU”, agregó el legislador. Con ello coincidió su colega Estelita Bustos, en tanto que el congresista Luis López Vilela advirtió que si la SUNEDU registra el título es porque está acorde con los requisitos necesarios y reconoce los títulos otorgados en el extranjero.

En representación de los 48 médicos afectados, el doctor Denis Heredia denunció que se ha colegiado a médicos extranjeros entre ellos venezolanos con la misma denominación de “médicos integrales y comunitarios” y están trabajando por autorización del Colegio Médico. “¿Porqué a nosotros no se nos permite ejercer?. ¿Por qué nos han votado de nuestro trabajo?. Pedimos una solución inmediata, dijo el galeno.

DEFENSORÍA DEL PACIENTE

La congresista Alejandra Aramayo pidió que se agende en el Pleno el proyecto de ley sobre la Defensoría del Paciente que fue aprobado en primera votación en sesión de la Comisión Permanente. “El proyecto es del 2016 y fue dictaminado por la Comisión de Salud, se aprobó en la Comisión Permanente en el 2017 con el respaldo de todas las fuerzas políticas”, agregó la legisladora.

