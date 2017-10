Debaten proyecto para afinar frontera agrícola del sur

Iniciativa que declara de interés la ejecución del proyecto de inversión sobre afianzamiento hídrico de la cuenca del río Tambo quedó en cuarto intermedio.

Con la finalidad de apuntalar el potencial de más de 16 mil hectáreas de cultivo agrícola con creciente demanda en el mercado en las regiones Puno, Arequipa y Moquegua, el Pleno del Congreso inició hoy el debate del dictamen que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la ejecución del proyecto de inversión pública Afianzamiento hídrico de la cuenca del río Tambo.

La propuesta fue sustentada por la congresista Gladys Andrade Salguero, en su condición de presidenta de la comisión Agraria. Remarcó que el proyecto no irrogará gastos al Estado y permitirá perfeccionar y ampliar la frontera agrícola y mejorará los ingresos y la calidad de vida de los productores agrarios del país

“Con el proyecto se logrará el mejoramiento de 16 mil 398 hectáreas de cultivos agrícolas con creciente demanda en el mercado, disponibilidad de agua para ampliación de 2 mil hectáreas. De ese modo se conseguirá el aumento de la producción de cultivos de agroexportación”, dijo la parlamentaria.

En el debate, el congresista Justiniano Apaza 0rdoñez (FA) remarcó que la propuesta resulta necesaria para impulsar el valle de Tambo y viabilizar de la represa de Paltiture que –según afirmó- permitirá solucionaría la problemática de la agricultura de todo el sur del país

A su turno el congresista Miguel Román Valdivia (AP) sostuvo que con la aprobación la propuesta se instará al Poder Ejecutivo a poner “manos a la obra” para iniciar la ejecución del proyecto. “El gobierno tiene que cumplir con la provincia de Islay y con el valle del Tambo”, remarcó

En otro momento, el congresista Oracio Pacori Mamani (NP) solicitó una cuestión previa a fin de que el proyecto pase a la Comisión de Descentralización para que emita una opinión. “No se ha considerado el problema de conflictividad en que se encuentra la presa Paltiture, entre dos regiones hermanas Puno y Moquegua que tiene como origen un tema de delimitación territorial. Si aprobamos el proyecto vamos a aumentar la conflictividad”, dijo el legislador.

La propuesta fue respaldada por el congresista Alberto Quintanilla Chacon (NP), representante de la región Puno, quien abogó por el derecho de sus paisanos, al asegurar que la represa Paltituri pertenece a esa jurisdicción “Si se aprueba este proyecto Puno va a entrar en paralización y eso no es conveniente”

Enseguida el congresista Moisés Mamani Colquehuanca (FP), dijo que el agua proviene de la región Puno y remarcó que su población no está en contra de que también se beneficien Arequipa y Moquegua. Propuso que se conforme una mesa de diálogo para llegar una solución favorable para todos.

Por su parte, el congresista Jorge del Castillo advirtió que el propósito de la propuesta es afianzar la cuenca y no tiene que ver con la delimitación territorial . “El agua de los ríos, siendo un recurso natural, es de todos los peruanos, no es el agua de Puno, Moquegua o Arequipa, es de todos los peruanos, no podemos dividir a las regiones” dijo el legislador, al tiempo de aseverar que de ninguna marera el agua debe ser usada para la minería.

En su intervención, el congresista Mario Mantilla Medina advirtió que se pretende confundir con un tema de delimitación territorial cuando la propuesta es muy clara en precisar que se beneficiara a las regiones Puno, Moquegua y Arequipa

Luego de un prolongado debate la congresista Gladys Andrade pidió una cuarto intermedio en el debate a fin analizar las observaciones planteadas por los legisladores.

Me gusta: Me gusta Cargando...