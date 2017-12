“A day in the Life” : Video estreno de los Drugos

Los Drugosestrenan “A day in the Life” el cuarto video clip promocional de su álbum Tributo a Sgt Peppers, un audiovisual de Psicodelia Sicodelica den Blanco y Negro…Este Clip “Performance” muestra a Drugo Bazto y Drugo Guit (vocalista y guitarrista de la banda) interpretando su versión del clásico de The Beatles en formato acústico-sinfónico

Este nuevo video ha sido precedido en los últimos meses por otros como “She’s Leaving Home”, “Benefit of Mr. Kite” y “SGT. Pepper’s Reprise” todos ellos tambien promocionales del album tributo que trajo de regreso a la banda de enmascarados del rock peruano a la escena musical.

Como se sabe, Los Drugos, reaparecieron a mediados de este año con un disco en el rinden tributo al “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” de The Beatle al conmemorarse 50 Años de su lanzamiento oficial reversionandolo íntegramente, en su particular estilo. Este disco de retorno de los enmascarados rockeros titulado SGT. Drugos Lonely Mask Club Band” se encuentra alojado en plataformas digitales (Spotify, Itunes, Apple Music, Soundcloud, Google Play entre otras).

Me gusta: Me gusta Cargando...