David Larible ‘el clown de los clown’ el espectáculo ovacionado de pie abre sus funciones en el María Angola

Cuando el espectáculo es un hombre que aprendió a ser Payaso, como lo máximo de la carrera circense. Su padre, una de las generaciones dedicadas al arte del circo, así se lo aconsejó.

Lima, 27 de Julio 2017 (peruinforma.com) .- Desde que el telón rojo se abre, David Larible, involucra al público en la historia y como bien sabe el artista, todas las funciones son diferentes gracias al público que también es diferente.

En lo que el público es igual, es en la atención sostenida debido a que Larible le pone sonido a la imaginación: con un elemento simple como una bolsa pone a reir a toda la audiencia, y continúa mostrando su calidad artística con ‘El selfie’ que no necesita ser tan tecnológico o ‘la amenaza del agua’ cuando ser amenazado es realmente divertido.

Un vestuario de teatro es el escenario donde ‘el sencillo señor de la limpieza’ postulará a ser Payaso. En su curiosidad por descubrir muchos elementos artísticos guardados en un baúl como instrumentos musicales, vestuario colgado en un perchero y el maquillaje de clown sobre una mesa, será evaluado bajo el duro y burlón juicio del director del teatro ‘Mamma mía’. Mientras más es aprobado por el público, más le pone dificultades, pero, este postulante a ‘Payaso’ hace de la dificultad una oportunidad y lo que consigue es hacer reir sostenidamente en cada número.

Además del público cómplice en sus asientos y en el escenario, David Larible, cuenta con el pianista Matía Gregorio de Milán que lo acompaña en cada detalle y en el canto, el maestro de las luces, quien le facilita el diálogo que tiene con ‘la luz’ como ser vivo, el director de teatro es Andrea Ginestra que se rinde a la genialidad de las artes circenses que tiene este Payaso: dominio del humor y ternura con malabarismo, baile, canto y como músico.

En el número que ‘Mamma mía’ desafía a cantar ‘My Way’ hasta en turco al Payaso Larible, no le queda más que decir ¡Bravo!, no sólo por su voz potente y buena interpretación, sino por al mismo tiempo, hacer reir con la gracia de Payaso que si bien tuvo la inspiración de Charles Chaplin con sus gags y su figura, ya las varias décadas en el mundo circense, le otorgan el sello de Espectáculo David Larible que al espectador mueve a la risa constante y conmueve por la delicadeza de los números artísticos que demuestra que hacer reir de forma inteligente no tiene comparación con lo fácil de la vulgaridad.

Larible se da el lujo en el escenario, de ser director de teatro, de música, de ser un cantante pop y de ópera, de ser ‘el señor de la limpieza’, de ser todo en uno, El Clown quien más allá de los premios: ‘El Clown de Oro en Montecarlo’, ‘El Pierrot de Oro’, ‘León de Oro en China’, su protagonismo en circos mundialmente reconocidos como el Ringling, etc., se siente privilegiado cuando ve en el público a ‘tres generaciones que se quedan con la boca abierta’ por su presentación. En ese sentido, en la primera función el María Angola, insto a los padres a llevar a sus hijos a espectáculos en vivo, pues no hay como el descubrimiento, el asombro y la humanización que tienen los espectáculos en vivo en este mundo tan tecnológico.

Agradeció a todos sus colaboradores y a Prodartes, la empresa de espectáculos que hizo posible su presentación por primera vez en Lima. Se despidió del público que lo ovacionó de pie con esta frase: ‘Un país sin cultura, es un país si futuro’ y por si fuese poco, obsequió la canción ‘Beautiful that way’ parte de la banda sonora de la reconocida película ‘La vida es bella’. A Sonreír a pesar de las dificultades.

Y él es consagrado porque consigue ser Clown con mayúscula, que es una vedette del arte.

El primer acercamiento del clown italiano, David Larible, con Perú fue a través de un informe sobre Macchu Picchu que le asignaron en la escuela. Y por su matrimonio con una ciudadana mexicana. Dos hechos de su vida que merece recordar compartidos en el programa televisivo conducido por Carlos Carlín.

El género periodístico en el que se escriba sobre David Larible, no importa, lo que no se puede dejar de decir, es que su espectáculo, más que ser muy bueno, tiene alma y esos momentos vividos en su espectáculo, el público se los lleva en el alma.

