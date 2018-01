Dakar: Peugeot pierde el primer tren

En el punto de mira…

Un enlace tan espectacular como arenoso a orillas del Pacífico seguido de una especial en forma de sprint de 31 km: he ahí el resumen de la primera etapa del Dakar 2018, un pequeño aperitivo de las grandes dificultades a las que se enfrentarán los pilotos durante los próximos días. De esta forma, los corredores han podido tomarle el pulso a las primeras dunas del desierto de Ica, en las inmediaciones de Pisco, donde se produce el célebre aguardiente peruano, antes de abordar un hermoso descenso en el que los especialistas han hecho alarde de sus destrezas.

Lo esencial

Sam Sunderland ha hecho honor a su condición de defensor del título al imponerse con autoridad en Pisco. El piloto oficial de KTM se convierte así en el primer líder del rally con 32 segundos de ventaja sobre Adrien Van Beveren, que ha firmado una excelente actuación al manillar de su Yamaha. Pablo Quintanilla y Joan Barreda le siguen muy de cerca, no así el ganador de 2016, Toby Price, que ha terminado en una discreta 14ª posición. En quads, Ignacio Casale ha enviado un aviso a navegantes con una primera victoria por delante del defensor del título Sergey Kariakin y el francés Sébastien Souday, que recordemos acumula 3 abandonos en el Dakar. En coches, Nasser Al-Attiyah ha reafirmado su intención de poner fin a la hegemonía Peugeot con una primera victoria de especial que muy probablemente no será la última. Su compañero de equipo Bernhard Ten Brinke confirma el excelente estado de forma del nuevo Toyota mientras Stéphane Peterhansel rodaba a la defensiva. Lo contrario que Ales Loprais, quien se ha adjudicado su sexta victoria de etapa en el rally en camiones y sigue empeñado en embolsarse su primer Dakar. Martin Van Den Brink y Eduard Nikolaev se sitúan a menos de 30 segundos. Por último, Perú ha brillado hoy con luz propia en la categoría SxS gracias al piloto local Aníbal Aliaga, que ha inaugurado su marcador particular en el Dakar.

La actuación del día

Un duro revés

Es probable que ni en sus mejores sueños Bryce Menzies hubiera imaginado un inicio de Dakar tan extraordinario. El estadounidense, virtuoso de las Bajas, ha terminado su primera especial en tercera posición, a solo 38 segundos del gran Nasser Al-Attiyah. A esto se suma el mérito de pilotar el primer Mini de la clasificación, por delante incluso de su jefe de filas, Nani Roma.

Sébastien Loeb sin duda querrá pasar página después de la aciaga etapa de hoy. El piloto de Alsacia ha tenido problemas con los frenos de su Peugeot tan solo 3 kilómetros después de arrancar la especial. El nonacampeón del mundo de WRC cede ya más de cinco minutos a Nasser-Al Attiyah y va a tener que sudar tinta china para alcanzarlo.

El dato

Le han faltado apenas 33 segundos a Adrien van Beveren para descorchar su segunda victoria de etapa consecutiva en el Dakar frente a Sam Sunderland. El francés llega dispuesto a darlo todo y a ponerle en apuros al inglés, quien, además de ser su compañero de entrenamiento este invierno, ¡es su cuñado!

