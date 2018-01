Dakar: ¿Cómo inició el equipo que viajó más kilómetros para llegar al Dakar?

-Hero MotoSports, el equipo de motos de la India, es el que viajó desde más lejos para participar en la carrera.

-La competencia de motocicletas es considerada por muchos como la categoría más difícil en todo el Dakar.

El Rally Dakar –la carrera más intensa del planeta– dio inicio a su edición 40 el pasado sábado 6 de enero en Lima. Esta edición del Rally Dakar marca el segundo año de participación del equipo de Rally Hero MotoSports de la India, la división de carreras de Hero MotoCorp, que es el fabricante de vehículos de dos ruedas más grande del mundo. El equipo del lejano país tuvo un impresionante debut en el Dakar el 2017 alcanzando el duodécimo lugar gracias a su estrella, el motociclista portugués Joaquim Rodrigues.

Los tres pilotos del equipo de Rally Hero MotoSports desfilaron por el podio ceremonial, frente a miles de aficionados entusiastas, que se reunieron en el centro de Lima para dar una cálida despedida a los participantes.

Después de una larga conexión de 242 kms de Lima a Pisco, dio inicio la primera etapa especial corta de 31 kms. El piloto estrella de India, CS Santosh, hizo un buen comienzo en su cuarto Dakar, y cerró el día con su mejor final hasta ahora, en la 13° posición.

Oriol Mena tuvo un cauteloso comienzo en su sueño de Dakar y terminó en una sólida 22° posición.

Por otro lado, un desafortunado choque a la mitad del camino trajo un abrupto final para la participación de Joaquim Rodrigues en este año del Rally. Él fue llevado de urgencia a un hospital donde los primeros chequeos no mostraron signos de lesiones mayores. Ahora se encuentra recuperándose.

Dr. Markus Braunsperger, Jefe de Tecnología de Hero MotoCorp y cabeza of Hero MotoSports dijo: “Fue emocionante ver a los pilotos comenzar en el podio el día de hoy. El choque de JRod fue muy desafortunado, pero todos estamos felices de que está bien. Le deseamos una rápida recuperación y esperamos que nuestros restantes Héroes alcancen la línea de meta en Córdoba sin accidentes.”

C.S Santosh (Comp No: 49) dijo: “¡Qué día para arrancar el Dakar 2018!. Fue un comienzo ansioso para mí en el desierto peruano pues las etapas cortas son siempre difíciles. Hubo muchos puntos de controles en el camino pero yo estaba realmente feliz de regresar sano y salvo y conseguir mi mejor final de etapa en el Dakar hasta ahora. Ahora trabajamos con mira en la siguiente etapa y tomarnos un momento para desearle una rápida recuperación a nuestro compañero JRod.”

Oriol Mena (Comp No: 61):”El choque de Joaquim fue desafortunado. La etapa transcurrió en si totalidad en las dunas y la visibilidad era muy mala debido al fuerte sol. Era difícil tomar decisiones sobre las mejores rutas ya que era imposible ver la parte final de las dunas. Le deseo que se mejore prontamente. Para mí, hoy fue una etapa de introducción del Dakar y me di cuenta de que va a ser una larga y dura carrera. Abrí la etapa y me mantuve en mi posición a lo largo de la prueba así que estoy feliz con eso. Mi meta es acabar cada día y ahora tengo un día menos por acabar.”

Mr. Wolfgang Fischer, Director del Equipo de Rally de Hero MotoSports: “Nosotros estamos muy tristes por lo que le pasó a JRod hoy. Pero nadie puede predecir qué puede pasar en el Dakar. Él está actualmente en el hospital y se le está dando la mejor atención médica posible. Estamos aliviados de que esté bien y camino a recuperarse. Los otros dos competidores terminaron el día sanos para permanecer en la competencia. Nuestro objetivo ahora es conseguir el mejor resultado para el equipo con los don competidores restantes.”

