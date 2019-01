Dakar 2019: etapas de retorno a Lima serán más complicadas y trabadas

Asegura el piloto de autos, Francisco León

El piloto peruano de la categoría autos, Francisco León, afirmó que las etapas de regreso a Lima, a partir de la sexta que se corre desde Arequipa a San Juan de Marcona, serán las más complicadas y trabadas, pues no será la misma ruta que de ida.

En declaraciones a la Agencia Andina, manifestó que los vehículos que participan en el Rally Dakar 2019, recorrerán zonas como Duna Grande, Tanaka, Pisco y el Súper Ica, que será muy difícil.

“No es exactamente todo, los lugares van a cambiar, si pasaste por un lado, de regreso serán unos metros más, pero será muy similar, tal vez será más complicado y trabado”, manifestó.

En ese sentido, consideró que las dunas no es lo complicado para los pilotos peruanos que participan del Dakar 2019, sino las zonas de “fesh fesh” o tierra muerta, donde no hay visibilidad y puedes encontrarte con una piedra que en principio no ves.

“Cuando vemos una duna, si vemos que es muy difícil subirla, buscamos otro lugar para entrar, la idea es no para y seguir siempre constante”, precisó.

Respecto a que el Perú, cuando el Dakar pasaba por su territorio siempre fue considerado como un filtro de la competencia, ahora que es cien por ciento en nuestro país dijo “que toda la competencia lo será”.

El Rally Dakar 2019 se corre completamente en territorio peruano, uniendo las regiones de Lima, Ica, Arequipa, Tacna y Moquegua, en un recorrido que irá de ida y vuelta hasta el próximo 17 de enero con la llegada en la Costa Verde del distrito de Magdalena.

(Fuente: Andina)

