La Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas (EIAPP), en el marco del Programa Académico 2017-2018, junto a la Dirección Nacional del Servicio Civil de Chile, abre la convocatoria para recibir postulaciones al Curso Internacional “¿Qué es y cómo innovar en el sector público?”, de modalidad virtual (Campus EIAPP), a llevarse a cabo del 2 al 26 de octubre del 2018.

Fundamentación

El Sector Público latinoamericano y sus servidores públicos enfrentan nuevos y complejos desafíos económicos y socio-ambientales, propios de un mundo globalizado. Estos desafíos, se enmarcan en un contexto de una crisis de confianza hacia el sector público y sus instituciones, de una ciudadanía cada vez más interconectada, con mayor acceso a la información y una mayor demanda de participación. En ese sentido, este escenario requiere de una reflexión sobre nuevas y mejores formas de crear y entregar valor público a través de los servicios del Estado.

Con este fin, el año 2014 en Chile se crea el Laboratorio de Gobierno como un espacio para llevar adelante una estrategia que permita imaginar, diseñar y co-crear, junto a diversos actores, los servicios que el Gobierno debe entregar a una nueva ciudadanía. Para ello, el Laboratorio cuenta con diversas estrategias que se fundamentan en cinco principios:

foco en las personas; enfoque sistémico; co-creación; experimentación; foco en la experiencia.

Estos principios son aplicados a través de un proceso creativo denominado “el doble diamante”, que consiste en un mapa visual de diseño simple que contempla cuatro fases:

Descubrir; Formular; Idear; Entregar, para orientar la formulación del problema y la creación de una solución.

En ese sentido, este curso tiene como propósito introducir a los servidores públicos de la Red del CLAD al proceso de innovación en el sector público con foco en las personas y en su experiencia; formulando problemas y soluciones con un enfoque sistémico; y valorando la co-creación y la experimentación. Lo anterior, a través de un diseño metodológico que le permita al estudiante apropiarse de dichos conceptos y trasladarlos a sus propias realidades nacionales. Finalmente, se presentará el caso del Laboratorio de Gobierno, y las estrategias implementadas por éste para facilitar y promover procesos de innovación pública en los servicios del Estado.

Objetivo general

Compartir la experiencia chilena en innovación pública, específicamente del Laboratorio de Gobierno en el proceso de desarrollo, facilitación y promoción de la innovación pública para diseñar y/o mejorar los servicios que el Estado proporciona a la ciudadanía, con el fin de propiciar el intercambio de ideas, la generación de redes y la transferencia de conocimiento a países pertenecientes al CLAD.

Destinatarios o perfil

El presente curso está dirigido a altos directivos y servidores públicos que laboren en la administración pública de los 22 países miembros del CLAD, vinculados a la planificación y/o implementación de políticas públicas relacionadas con modernización del Estado.

Costo y/o becas

Se ofrecerán hasta 30 becas completas de matrícula y desarrollo del curso a personas correspondientes al perfil de este curso y que cumplan los requisitos de postulación en el periodo estipulado.

Modelo CLAD “Liderazgo para la Innovación Pública”: Acompañamiento, seguimiento y evaluación de la transferencia de conocimientos

El CLAD parte del supuesto de que el principal atributo de una actividad formativa y/o de capacitación está en los cambios que el alumno logre generar en la institución de procedencia, con independencia de su posición formal en la estructura organizacional, y al término del curso realizado. Con lo anterior, suponemos:

Cada servidor público tiene la responsabilidad de ejercer papeles de liderazgo organizacional para generar los cambios institucionales requeridos de manera sostenida, progresiva y de acuerdo a lo aprendido en el respectivo curso; Esta voluntad y compromiso emprendedor se refleja con independencia del cargo que ocupe; La creatividad y la innovación son atributos transversales a cualquier actividad de las administraciones públicas evidenciando una actitud propositiva, emprendedora y de liderazgo organizacional; El modelo apunta al papel esencial del funcionario público como catalizador de cambios institucionales. Enfoque cuyo acento se encuentra en el crecimiento institucional y no necesariamente centrado exclusivamente en el crecimiento individual o profesional del alumno; En tal sentido, la concepción de una actividad de formación del CLAD no gira en torno a un evento particular, el curso como proyecto que tiene una fecha de inicio y fin, sino en resultados institucionales de la actividad formativa y que supera los periodos del curso en sí;

Por todo lo anterior, el CLAD a través de la EIAPP implementará de forma piloto en la gestión 2018 en algunos cursos seleccionados el Modelo CLAD Liderazgo para la Innovación Pública: acompañamiento, seguimiento y evaluación de la transferencia de conocimientos, que consiste en realizar un seguimiento al alumno al término del curso con el fin de acompañarlo, apoyarlo y evaluar los esfuerzos efectivos que realice en su institución de procedencia, de acuerdo al trabajo desarrollado y conocimientos adquiridos durante el curso.

Cambios que pueden ir desde actividades formales o institucionalizadas, tales como introducción de la propuesta de mejora, solicitudes de audiencia ante autoridades para exponer el contenido del curso y/o proyecto de mejora, etc., a actividades informales o poco institucionalizadas, por ejemplo, reuniones entre compañeros de trabajo, envío del material del curso a autoridades y compañeros, entre otras iniciativas.

La EIAPP del CLAD hará un levantamiento de los logros del alumno en su institución en un periodo piloto de prueba y estará apoyando y premiando aquellos que logren cambios institucionalmente significativos:

Diploma CLAD por su voluntad innovadora y liderazgo para la transformación; Beca en algún curso internacional EIAPP posterior a la última evaluación; Membrecía a la Asociación CLAD del año vigente, posterior a la última evaluación. Entre otros.

Estas evaluaciones serán realizadas a los alumnos en diferentes momentos al finalizar el curso, a saber: 1er corte: al mes de la última actividad; 2do corte: a los 4 meses luego de la última actividad del curso; 3er corte: a los 8 meses luego de la última actividad.

Requisitos y fechas de postulación

Cumplir con el perfil descrito en la sección DESTINATARIOS O PERFIL. Todos los interesados deben completar el “Formulario de Registro“. Derivado de la aplicación del Modelo CLAD Liderazgo para la Innovación Pública, los postulados que resulten electos deben estar dispuestos a firmar un compromiso básico que demuestra una voluntad emprendedora para realizar esfuerzos en su institución de procedencia para multiplicar los conocimientos y generar cambios institucionalmente significativos, de acuerdo a lo aprendido en el curso; Las postulaciones de funcionarios públicos deben ser obligatoriamente avaladas mediante una nota oficial suscrita por el Representante Titular o el Representante Alterno ante el CLAD (consultar la sección “Consejo Directivo”, y ser remitida antes del miércoles 5 de septiembre del 2018 (inclusive) vía electrónica a la dirección de la Secretaría Permanente de la EIAPP (eiapp@clad.org)

4.1 El interesado(a) puede completar y enviar el formulario de registro e ir gestionando la solicitud del aval correspondiente. No necesariamente debe esperar el envío del aval para completar el formulario.

4.2 El aval es una nota oficial (en formato de imagen, PDF o electrónico), de algún representante ante el CLAD en el país respectivo, enviada por éste a la Secretaría Permanente de la Escuela (eiapp@clad.org), donde se indica el apoyo del Representante a la postulación del interesado(a) al curso señalado.

4.3 Para el envío del aval el interesado(a) debe comunicarse por los distintos medios que se dispone en la sección “Consejo Directivo” solicitando al Representante Titular y/o Alterno la nota aval para completar la postulación.

4.4 Para os candidatos do Brasil, o processo seletivo é feito na Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e é necessário enviar curriculum vitae e carta-aval da chefia imediata, com justificativa de participação no curso, para o e-mail internacional@enap.gov.br Após a seleção, o candidato será informado e orientado a fazer o preenchimento do cadastro no site do Clad. A carta-aval para os pré-selecionados será providenciada pela Enap, Representante Alterno do Brasil junto ao CLAD.

Para mayor información:

