Cuestionan a peritos en caso de Arlette Contreras

La congresista Marisa Glave Remy (NP) solicitará al Ministerio Público y al Poder Judicial, un informe de cómo va el proceso de investigación sobre los peritos que tuvieron el caso de Arlette Contreras Bautista, agredida en un hotel de Ayacucho por su pareja Adriano Pozo Arias, quien fue declarado inocente hace poco, por la Corte Superior Penal de esa localidad.

“Muchas veces el rol de los peritos pueden terminar transformando totalmente la intención que la ley tiene, dijo tras preguntarse: ¿O no están debidamente capacitados o los compraron?, refiriéndose a la evaluación psicológica que le realizaron, tanto a agredida como a su agresor.

Estas declaraciones las realizó esta mañana durante el desarrollo de una mesa de trabajo que abordó este tema, con la participación de representantes de la sociedad civil y en la que afirmó que es importante fiscalizar a las personas que pueden tener certificación para ser peritos.

Luego de indicar que es increíble que una mujer que sufre una tentativa de violación no pueda hacer la denuncia, Glave informó que se va a implementar la ley 30364, norma importante que las mujeres podemos utilizar, para combatir la violencia.

“Pero, como han dicho hoy día, tanto operadores de justicia, como abogadas que trabajan con violencia, la implementación es prácticamente nula en varios sectores. Incluso hay un informe de la Defensoría al respecto y eso obliga a que desde el Congreso, fiscalicemos”, indicó.

Glave también comentó que está pendiente la aprobación del Proyecto de Ley 655 para la implementación de las normas de Brasilia, que incluye algunos elementos importantes de protección de violencia. “Tiene dictamen de la Comisión de Justicia, así como de la Comisión de Relaciones Exteriores, y hasta ahora el Parlamento no lo incluye en el pleno para su votación, hablaré con el presidente del Congreso de la República, Luis Galarreta Velarde”, refirió.

Cynthia Silva, en representación de la organización de Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), señaló que se está resolviendo los casos de espalda al marco internacional. En el caso de Arlette no se está tomando en cuenta el video donde se le observa huyendo del ataque. Hay dos momentos, en el lobby del hotel y en la habitación, opinó.

Afirmó que la pericia psicológica de Arlette Contreras revela serios indicios de depresión, pero se determina que es histriónica. En el caso de Adriano Pozo, se determina que es una persona que no tiene control de sus impulsos, explosiva y cambia de humor de un momento a otro.

Expresó que las declaraciones de los serenos señalan que ella les contó que él la iba a matar, y que Arlette regresó un par de veces a la habitación. “Y lo hizo por sus cosas”, añadió.

Argumentó que hay tentativa de feminicidio, por la asfixia que sufrió al ser ahorcada. Le presionaron el cuello. Pero como no hubo rotura de tráquea, no lo consideran los peritos como lesión. Sólo hay golpe o caída. Hay presión o moretón en el cuello. Ella perdió el conocimiento y refiere que siente zumbidos en el oído. Hay dolo de matar. El apretón del cuello, no es un hecho para asustarla, dijo muy alarmada.

Denunció que eso no son lesiones leves. Pretendió matarla. Si hay dolo. Hay delitos de agresiones, porque no se dejó violar. El ataque consistió en que quiso arrancarle la ropa. Ella dice que le arrancó la ropa interior, tiene un estiramiento, pero se presentó al médico legista cinco días después”, culminó.

Liz Meléndez, de la agrupación feminista Flora Tristán, sostuvo que Arlette Contreras es fuerte, pero que todo lo que está pasando la está afectando. La estamos apoyando los dos últimos dos años, agregó tras indicar que los peritos hablan de desfloración antigua para exculpar a su agresor.

Señaló que ella denunció tentativa de violación, no violación. Las pericias psicológicas se han usado para legitimar el testimonio del agresor Adriano Pozo, quien padece de trastorno de borderline. Le creen cuando afirma que no la quiso matar porque la ama, que solo quería conversar con ella y que él no es capaz de matar a nadie.

Silva los resultados de las pericias son vergonzosos. Se indica que el agresor tiene emoción violenta, pero agregan que es muy amoroso y que en el hotel sólo pretendía conversar con ella.

Finalmente demandó que debe haber un cuestionamiento a los jueces también. La tentativa de feminicidio si se da, hay intencionalidad que debe tomarse en cuenta.

