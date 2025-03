Cuatro pasos para conseguir un look natural inspirado en lo último de tendencias del New York Fashion Week

La historia de la Semana de la Moda de Nueva York se remota hace más de 70 años, es uno de los eventos más importantes de moda en el año. En el evento se difunde lo último que estará en tendencia con respecto al Maquillaje junto a la marca Maybelline New York, auspiciador oficial del evento. Grace Lee, Maybelline Lead Make up Artist, creo un look Inspirado en la onda Bohemia, para el desfile de la reconocida diseñadora Rebecca Minkoff.

En estos días de verano, donde el sol ilumina nuestros looks es ideal usar un maquillaje audaz y brillante que resaltarán e iluminarán tus días de verano.

En el marco del New York Fashion Week 2020, la maquilladora oficinal de Maybelline New York, Grace Lee presentó un maquillaje inspirado para un ambiente playero y bohemio que es ideal para lucir en los días de verano. Sin duda es un look brillante que resaltará tu mirada con unas pestañas ultra exuberantes.

Sigue los cuatro pasos de la especialista de Maybelline New York para conseguir tu look ideal de verano: