Cuatro fantásticos de la Coctelería pondrán al Perú en los ojos del mundo

The Spirits Masters, la competencia de coctelería más importante realizada en el Perú, eligió a los cuatro bartenders más talentosos del país, denominados los cuatro fantásticos de la coctelería peruana, quienes fueron escogidos por un selecto jurado internacional entre más de 300 aspirantes.

De esta manera, los cuatro fantásticos de la coctelería nacional viajarán a Escocia, Suecia, Inglaterra y Cuba para representar al Perú en las cuatro competencias más importantes del mundo en las categorías whisky, ron, vodka y gin en donde deberán deleitar a los jurados con bebidas de su creación basados en la cultura peruana, usando ingredientes típicos nacionales. Entre los ganadores destacan una trujillana y un chiclayano.

Conozcamos un poco más de estos cuatro talentosos que nos representarán a nivel mundial:

-Angel Solorzano Chumpitaz, Ganador de la Categoría Whisky con Chivas Regal 18 años. Estudió aviación comercial pero su pasión por la coctelería hizo que cambie de profesión y hoy, a sus 30 años, es uno de los mejores bartenders de nuestro país gracias a su propio esfuerzo y ganas de salir adelante. Trabaja en Felix Brasserie del reconocido chef Rafael Osterling elegido “mejor nuevo restaurante 2017” por la guía Summum, donde se desempeña como Jefe de Barra. Gracias a este primer lugar en la categoría Whisky de “The Spirits Masters”, Ángel viajará a Escocia para conocer los secretos del whisky y a competir representando al Perú en la final del concurso “The Chivas Masters Cocktail Competition” frente a los mejores bartenders de whisky a nivel mundial.

-Juan Huayllani, Ganador Categoría Gin. Confiesa que desde muy pequeño desarrolló su pasión por las mezclas, y fue a partir de allí que descubrió que la coctelería le ofrecía un abanico de posibilidades. Con mucho esfuerzo realizó sus estudios en el Instituto de Vino y del Pisco – IDVIP. Para poder solventar sus estudios y perfeccionar su técnica trabajó como como bartender en diferentes restaurantes como Brava Pasta and Grill, Manifiesto, Limo Cocina Nikkei, en El Fogón del Asador y en Coctelería Creativa, entre otros y no paró hasta convertirse en Jefe de Bar en Maido Cocina Japonesa & Nikkei –considerado el mejor restaurante de Latinoamérica y uno de los 50 mejores restaurantes del mundo. Su habilidad, destreza y pasión lo llevaron a convertirse en ganador de la Categoría Gin de The Spirits Masters, que lo llevará a representar al Perú en el Beefeater MIXLDN en Londres, donde se medirá con los cocteleros más importantes del globo.

-Henry Limo, Ganador Categoría Ron. Chiclayano de 40 años, que desde los 22 vive en Lima. Se inició en el mundo de la coctelería a los 17 años trabajando en una cevichera. “Desde que empecé a trabajar en un restaurante lo que más me llamó la atención fue el bar, y no he parado desde entonces”, reseña Henry. De trabajar en una pequeña cevichería, Henry es hoy bartender de los bares Dadá y Bazar. Se considera un amante del ron y asegura que trabajar con este destilado es fascinante y sencillo. La temática que creó para la competencia en la Categoría Ron de The Spirits Masters y que lo llevó a ser el ganador se llama “AZÚCAR” y es una fusión de ingredientes amazónicos. Henry, representará al Perú en el concurso “12vo Havana Club Cocktail Grand Prix”, junto a los mejores bartenders del mundo.

-Karen Alvarez, Ganador de la Categoría Vodka. Trujillana, llegó a Lima especialmente para participar en la Competencia. Siempre supo que quería una carrera relacionada con los idiomas y el servicio, algo innato en ella. Estudió Administración y Servicios Turísticos, aprendió cocina, bar y hotelería. Optó por la barra aunque esto no fue del agrado de sus padres por los horarios y peligros de la noche. Karen apenas tenía 20 años. Su primer trabajo fue en el primer restobar que se abrió en Trujillo. Valiente y decidida, Karen postuló al puesto de mesera pero ya había sido tomado y le ofrecieron ser ayudante de bar. Así empezó la travesía comprando libros por internet, investigando cursos en Lima y aprendiendo de sus jefes. Pronto, empezaron a contratarla para eventos privados y eso la motivó para abrir su primer negocio de catering de bebidas que funciona hasta la fecha y la mantiene encantada. Karen es la ganadora de The Spirits Masters en la Categoría Vodka y, como triunfadora, le espera un viaje a Suiza para participar del “Absoult Academuy Pro” donde se relacionará con los varios bartenders internacionales especialistas en esta bebida y asistirá a una serie de capacitaciones.

THE SPIRITS MASTERS es una competencia diferente y original que reunió a 4 de las marcas más emblemáticas del mercado: Chivas, Absolut, Beefeater y Havana Club, para premiar a talentosos bartenders dándoles la oportunidad de representar al Perú en el mundo, ampliar su relación con bartenders internacionales y potenciar sus habilidades y conocimientos de coctelería.

