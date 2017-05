¿Cuánto cuesta ver la final de la Champions en Cardiff?

Lima.- Si eres uno de los miles de aficionados del fútbol, quizá aún no sea tarde para empezar a planear tu viaje para presenciar la final del campeonato. Aunque aún no se conoce definitivamente a los que se debatirán la copa, lo que sí es un hecho es que ya no se encuentran muchos hospedajes tradicionales disponibles para el próximo 3 de junio.

Desplazarse desde Lima es toda una hazaña, pues son unos 9968 km de distancia. Según el buscador de viajes KAYAK , la manera más directa de llegar es haciendo una escala en Madrid, con precios que van desde los S/ 6863 -ida el 1 de junio y vuelta el día 4 de junio- y vuelos de una duración de mínimo 20 horas . Para los que no tienen problema realizando dos escalas, hasta Londres y luego un bus hacia Cardiff, pueden encontrarse boletos de avión a partir de los S/ 2959. El transporte en bus desde Londres, cuesta alrededor de 20 soles.

Los hospedajes parecen estar completamente llenos, pero aún quedan posibilidades. Según KAYAK, las habitaciones disponibles más baratas comienzan en S/2491 la noche y pueden encontrarse otros hospedajes que han incrementado sus precios hasta llegar a cobrar S/ 6917 por noche, debido a la altísima demanda. Una opción más económica sería alojarse en Bristol, a una hora de Cardiff en coche, que aún tiene hoteles disponibles desde S/689 la noche.

Las opciones parecen ser pocas y bastante costosas, además hay que tener en cuenta que los precios de las entradas, si se tiene la suerte de conseguirlas, tienen un valor de 449 euros las más caras y 69 euros las más baratas, con cifras intermedias entre 161 euros y 316 euros

* Los precios están basados en precios ida y vuelta en clase económica partiendo de Lima. Las búsquedas fueron realizadas el 5 de Mayo de 2017. Los precios pueden variar.

