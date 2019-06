Cuánto cuesta ir a Brasil para alentar a Perú en el torneo Copa América

Estamos a poco tiempo del comienzo de una nueva edición de uno de los campeonatos de fútbol más apasionantes, que se jugará entre el 14 de junio y el 7 de julio, en donde por el desempeño que está llevando adelante nuestra selección, hay altas chances de conseguir el trofeo que no obtiene desde 1975.

El equipo está pasando por su mejor momento en los últimos veinte años, pero va a necesitar del aliento de todos los peruanos para poder levantar el trofeo. Es por eso que KAYAK muestra cuánto cuesta alentar a la rojiblanca en esta competencia deportiva.

Vuelos

Se puede volar desde Lima a Porto Alegre y hacer el regreso desde esa misma ciudad. Para las fechas que se juegan en diferentes destinos, KAYAK ofrece la opción de hacer búsquedas multidestino, que permite visualizar todos los vuelos en diferentes combinaciones de una sola vez. De esta manera y según itinerario, para acompañar a la selección hasta la final se deberían tomar en cuenta las siguientes fechas y destinos:

Lima / Porto Alegre: 14/6

Porto Alegre / Río de Janeiro: 17/6

Río de Janeiro / San Pablo: 21/6

San Pablo / Salvador de Bahía: 28/6

Salvador de Bahía / Belo Horizonte: 1/7

Belo Horizonte / Porto Alegre: 3/8

Porto Alegre / Lima: 4/8

El precio total para acompañar de cerca cada fecha de la competición es de s/ 3.030 ida y vuelta para un pasajero en clase turista (ver búsqueda aquí).

Porto Alegre : La selección, integrante del grupo A, debutará el día 15 de junio ante Venezuela. Dependiendo su posición luego de jugados sus tres primeros partidos, y de si logra superar las diferentes fases, puede volver a esta sede tanto en cuartos de final (27 de junio) como en semifinales. Mientras estás en la ciudad, puedes relajarte en el enorme Parque Farroupilha o disfrutar de los bares que se emplazan a su alrededor. Precio más bajo de alojamiento por noche para una sola persona S/57 entre el 14 y el 16 de junio (ver búsqueda) y se mantiene el mismo valor entre el 3 y 4 de julio para el partido final.

Río de Janeiro : La siguiente parada será frente a Bolivia el 18 de junio en el histórico estadio de la ciudad, donde se celebraron algunos de los partidos de fútbol más memorables de la historia. Puedes regresar a este emblemático coliseo el 28 de junio para los cuartos de final y/o para la ansiada final el día 7 de julio. De más está decir que es casi obligatoria la visita al Cristo Redentor y al Pan de Azúcar los días en los que la selección esté de descanso. Precio más bajo de alojamiento por noche para una sola persona S/37 entre el 17 y 20 de junio (ver búsqueda).

San Pablo : En el último partido de la fase de grupos se enfrentará al local Brasil en el 22 de junio. En caso de seguir en competencia, la albirroja podrá regresar a la ciudad solamente si pierde en semifinales y debe jugar por el tercer puesto el 6 de julio. El otro estadio que se utilizará en San Pablo es el mítico Morumbí, pero solo será para un partido del grupo B y otro del C. Cuando no juegue Perú, puedes aprovechar para recorrer la Avenida Paulista y vislumbrar todo el centro financiero de la ciudad. Precio más bajo de alojamiento por noche para una sola persona S/21 entre el 21 y el 27 de junio (ver búsqueda)

Salvador de Bahía : Si la escuadra nacional queda como una de las mejores terceras de zona, deberá jugar contra el ganador del grupo C en la espectacular Arena Fonte Nova de los clubes Bahía y Vitória por los cuartos de final el 29 de junio. Cuando el técnico se encuentre dirigiendo los entrenamientos de sus jugadores, puedes aprovechar para dar una vuelta por la ciudad, que conserva gran parte de la historia y la arquitectura de la época de la colonia. Precio más bajo de alojamiento por noche para una sola persona S/49 entre el 28 y el 30 de junio (ver búsqueda)

Belo Horizonte: La única posibilidad de que los incas puedan jugar en esta ciudad, es si clasifican primeros o segundos en su grupo y logran superar los cuartos de final para avanzar a la semifinal del 2 de julio. Puedes esperar con ansias esta instancia disfrutando de sus numerosos parques rodeados de monumentos históricos y museos. Precio más bajo de alojamiento por noche para una sola persona S/58 entre el 1ero y el 2 de julio (ver búsqueda)

No lo dudes, este puede ser un año glorioso para la Selección peruana. Todos y cada uno de sus hinchas presentes y alentando en Brasil harán la diferencia, mientras los once gladiadores que salten al terreno hacen su mayor esfuerzo para traer a casa el trofeo que no pisa nuestro suelo hace 44 años.

